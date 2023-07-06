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Вирусы помогут победить бактерии, вызывающие внутрибольничные инфекции

  • 06/07/2023, 15:36
Автор:
Вирусы помогут победить устойчивые к антибиотикам бактерии
Российские ученые выделили особые вирусные ферменты, которые разрушают оболочку вредоносных бактерий.

Ученые из Федерального исследовательского центра Биотехнологии РАН предложили новый способ борьбы с внутрибольничными инфекциями, сообщает пресс-центр учреждения. Исследования проводились совместно с коллегами из Института биоорганической химии РАН.

Ученые выделили ферменты вирусов, которые убивают бактерии Acinetobacter baumannii. Именно они вырабатывают устойчивость к антибиотикам и вызывают такие внутрибольничные инфекции как менингит, пневмония, инфицирование ран, урологические инфекции и прочие тяжелые осложнения. Ферменты узнают бактерию-хозяина и разрезают ее внешнюю оболочку, вызывая гибель микроба.

— Преимущество применения этих ферментов состоит в том, что препарат не будет убивать представителей здоровой микрофлоры, поскольку нацелен лишь на патогенную, — уверяют ученые.

 Ученые продолжают исследование, а пилотные результаты уже опубликованы в международном журнале International Journal of Molecular Sciences.

Ранее редакция сообщала, грозит ли эпидемия кори населению России.

Фото: pixabay.com, geralt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : наука внутрибольничная инфекция вирус


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