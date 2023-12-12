Мэр дал подчиненным два дня, чтобы решить вопрос с маршруткой в Тихом поселке

На аппаратном совещании в мэрии глава города Анатолий Локоть обратил внимание коллег на то, что новосибирцы записали видеообращение к президенту РФ по поводу отсутствия маршрута в Тихий поселок.

— Это территория в Заельцовском районе, примыкающая к бывшему заводу «Экран». В свое время там было маршрутное такси. Это был областной контракт, но маршрутка ходила в городе, — подчеркнул Локоть. — Сейчас от отсутствия этого маршрута страдают жители Центрального округа.

Мэр дал подчиненным два дня для решения этой проблемы.

— Привлеките частника, но проблема должна быть решена. Там должен появиться маршрут, — предупредил градоначальник.

Вопрос на контроль взял глава Центрального округа Сергей Канунников.

Ранее пресс-служба мэрии уточняла, что до 2021 года жители поселка Тихий пользовались межмуниципальным маршрутом № 311 «д.п. Мочище – ДК Горького». Затем Минтранс Новосибирской области прекратил его обслуживание.

— Организовать какой-либо городской маршрут непосредственно до поселка невозможно из-за железнодорожного переезда по ул. Магаданской — он не соответствует требованиям безопасности в отношении пассажирского транспорта (приказ Минтранса России «Об утверждении условий эксплуатации железнодорожных переездов»), — поясняли в мэрии.

В муниципалитете также отметили, что в непосредственной близости от Тихого поселка (в границах улиц Бардина, Кузьмы Минина, Новой) расположены основные магистральные улицы: Богдана Хмельницкого и Даргомыжского, по которым организована работа 18 маршрутов, что в полной мере позволяет осуществлять поездки в различных направлениях.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 жителей Тихого посёлка Новосибирска вместе со своими детьми вышли на улицу в 40-градусный мороз, чтобы записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Люди пожаловались на отсутствие общественного транспорта в микрорайоне, отметив равнодушие местных властей к мольбам жителей посёлка. Следственный комитет начал по этому факту проверку. Прямая линия с Владимиром Путиным намечена на 14 декабря.