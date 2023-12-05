Более 40 чугунных люков украли с тепловых камер в Новосибирске

В этом году с тепловых камер в Новосибирске злоумышленники похитили 47 чугунных крышек. По каждому случаю было подано заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

— В октябре 2023 года суд вынес решение по факту кражи двух люков в Калининском районе Новосибирска. Похитителя обязали возместить материальный ущерб полностью, — говорится в сообщении.

Сейчас СГК использует полимерные крышки для того, чтобы отвадить преступников. В этом году их было установлено более 500 штук.

Однако полный отказ от чугунных люков пока невозможен, поскольку они используются на магистральных теплосетях и участках дорог с большим трафиком.

Напомним, что ранее Новосибирский филиал СГК организовал крупную закупку новых люков для тепловых камер на трубопроводах. Причиной стали массовые кражи крышек люков. Например, однажды в течение суток было украдено сразу 20 крышек. Представители компании неоднократно обращались в МВД с очередным заявлением о кражах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ребенок провалился в открытый канализационный люк.