«Вы что творите?!»: парк памяти появился на месте кладбища с ветеранами ВОВ под Новосибирском

Новосибирский общественник Владимир Кириллов в своих социальных сетях опубликовал скандальное видео нового парка, появившегося на месте старых могил в центре рабочего поселка Краснозерское. От кадров, снятых на мобильный телефон, где видны разрушенные, а также заброшенные могилы на фоне современной стелы и благоустроенных пешеходных дорожек, становится не по себе. Автор ролика эмоционально обвиняет главу района в осквернении могил и требует, чтобы в ситуацию вмешались правоохранительные органы. Прокуратура области уже начала проверку. В этой шокирующей истории разбирался и журналист Infopro54.

«Сволочи, это как называется?»

Новосибирец Владимир Кириллов побывал в новом парке Памяти в центре рабочего поселка. Он признается, что тревожный сигнал ему поступил от местных жителей. Люди якобы были возмущены происходящим.

― Сволочи, это как называется все? Тут голимая статья за осквернение могил, в том числе ветеранов ВОВ. Куда смотрела прокуратура? У кладбища есть охраняемая зона, есть федеральный закон, который охраняет память усопших. Вот, смотрите, тут могила ветерана, а там тоже заслуженных людей. Вам что деньги девать некуда? Я не понимаю, зачем было это делать? Колхоз-красоту какую-то навели, танк притащили, ― возмущается за кадром своей видео-экскурсии общественник.

Сибиряк показал свои подписчикам кадры заброшенных могил и памятников и обратился к местным властям и общероссийскому народному фронту с просьбой привести в порядок старые захоронения.

― Хоть покрасьте звезду, ироды! ― возмущенно предложил Кириллов.

Мужчина намерен обратиться к главе СК Александру Бастрыкину, чтобы тот разобрался в этом безобразии.

«Посыл очень хороший»

Жители Краснозерского могут по-разному относиться к инициативе властей. Между тем, в Новосибирске уже давно существует подобный опыт.

В центре города между Домом Ленина и Домом Актера уже ни один десяток лет существует Сквер Героев Революции. Мемориальный комплекс и городской парк расположены на двух братских могилах революционеров. Это место является историческим памятником регионального значения.

Журналист Infopro54 связался с краснозерцами и выяснил, что многие положительно отнеслись к строительству парка.

― Раньше это была натуральная свалка. Просто бардак в центре поселка. Все было заброшено. А когда разрешили сделать что-то хорошее, то люди почему-то возмутились. Мне не понятно это. Здесь ведь не развлекательный комплекс построили, не что-то возмутительное. Это парк Памяти, в том числе героям войны. Многие могилы не тронули даже, да они тут и не мешают, все в тему. Думаю, что приведут их в порядок, потому что работы еще не закончены. Посыл очень хороший и правильный. Теперь это будет место, куда смогут зайти жители и почтить память своих родных и близких. Все красиво и облагорожено, — рассказала Татьяна, местная жительница.

В районной администрации пояснили, что проект по строительству был согласован на всех уровнях, его одобрили и даже приглашали губернатора для оценки действий. На парк было выделено 23 миллиона рублей. Строительство еще не завершено.

― В нашей стране существует давняя практика создания парков на месте бывших захоронений. Поэтому мы пошли тем же путем, чтобы сохранить память, не допустить, чтобы это место превращалось в пустырь и захламлялось. Последнее захоронение на этом кладбище было в конце 70-х годов. Погост очень старый, поэтому многие могилы заброшены, за ними никто не ухаживал, территория постепенно становилась неприглядной. Проделана очень большая предварительная работа. Были найдены родственники захороненных людей, чьи могилы попадали в зону строительства. С ними связались, потом провели по всем правилам эксгумацию и люди смогли перезахоронить усопших в других местах. Перенесли более 20 могил. Остальные остались нетронутыми, ― рассказали Infopro54 в местной администрации.

По факту публикации скандального видео проверку начал и Следственный комитет региона.

Люди, знакомые с общественником, заподозрили также, что у Владимира Кириллова, который не до конца разобрался в ситуации, возможно есть какие-то личные претензии к главе Краснозерской администрации.

Мы будем следить за развитием этой истории и обязательно расскажем, чем закончатся проверки следственного и надзорного ведомств.