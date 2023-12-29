Ребенка-инвалида высадили из маршрутки посреди трассы в Новосибирске

В Новосибирске водитель маршрутного такси №322 «Кольцово — Речной вокзал» высадил ребенка-инвалида посреди трассы. Инцидент произошел около 19:30 28 декабря. Об этом в группу «Инцидент.Новосибирск» в социальной сети в «ВКонтакте» сообщила мать школьника.

— Наличных денег не было, и ребенок попросил довезти его до Речного, пообещав скинуть за проезд, когда зарядит телефон, — написала родительница.

Женщина отметила, что у водителя была табличка для переводов ему денег за проезд на Сбербанк.Не смотря на все запреты, водитель высадил маленького пассажира на дороге между остановками «Инская» и «Переходной мост», прямо в снег.

— Странно и очень страшно, что за ребёнка никто не вступился. Только одна женщина начала с водителем разговор, но её никто не поддержал, и всё молчали. Ещё и водитель накричал, — добавила мать школьника.

Подписчики возмутились в комментариях к посту и предложили обратиться с заявлением на водителя в правоохранительные органы.

— Люди оскотинились. Нужно уже эти случаи решать судам и прокуратуре, — высказался один из пользователей.

Нашлись и те, кто обвинил родителей в беспечности.

— Надо было на Речном вызывать полицию и оформить ребёнка в ПДН. Заодно штраф 500 р родителям за плохой присмотр + 1000 р штраф за безбилетный проезд. Вроде так по закону. Водители должны быть в курсе оформления таких детей, пусть бы даже 3000 родители заплатили, — заявил комментатор.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту нарушения прав инвалида в Новосибирске. Водитель троллейбуса отказался откидывать пандус для инвалида-колясочника. Пассажиры помогли мужчине спуститься, но после этого водитель выставил всех за дверь и уехал.