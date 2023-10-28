Просрочка по ипотеке на новостройки выросла на 15% в Новосибирске

В регионах России продолжается рост просрочки по ипотеке, которую заемщики брали в банках на покупку жилья в новостройках. Речь идет о неплатежах по кредитам более 90 дней. В Новосибирской области просрочка по итогам 8 месяцев 2023 года выросла на 15,3% или на 31 млн рублей до 233 млн рублей. В целом по Сибири — на 18,3% или 91 млн рублей до 588 млн рублей, говорится в пресс-релизе коллекторского агентства «Долговой Консультант», подготовленном на основе данных ЦБ РФ. Для сравнения, в целом по России рост просрочки по ипотеке на новостройки составил 11,3%.

Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» считает, что пока эту динамику все еще можно считать умеренной. При резком росте портфеля выданных займов на покупку квартир на первичном рынке она говорит о проблемах конкретных заемщиков, а не массовом тренде. С другой стороны, если заёмщик прекращает обслуживать ипотеку, оформленную на покупку строящегося жилья по льготной ставке, то после ввода дома в эксплуатацию кредит учитывается в просрочке по вторичному рынку. На этом сегменте рост просроченной задолженности по ипотеке становится всё более заметным.

По данным аналитиков компании, по итогам 8 месяцев 2023 года просрочка новосибирцев по ипотеке в целом уже достигла 1,37 млрд рублей. По сравнению с началом года этот портфель сократился на 20 млн рублей. В целом по округу просрочка составила 5,8 млрд рублей, в России — 60,6 млрд. Причем более чем в половине регионов страны темп прироста просроченной ипотеки превышает среднероссийский показатель в 3,3%.

Напомним, по данным Росреестра, в Новосибирской области в сентябре зарегистрирован наибольший показатель регистрации договоров первичного рынка недвижимости за всю историю — 6164 договоров. По данным ЦБ, рынок ипотеки в Новосибирске составляет 28 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее — 12 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о повышении ключевой ставки на 15%.