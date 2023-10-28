Из-за утренней проверки трамваи опоздали с выходом на линию до 50 минут в Новосибирске

Напомним, утром 24 октября во время перового снегопада жители Кировского района в утренний час пике не смогли дождаться трамваев. Об этом в своем телеграм-канале сообщала депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. По ее словам, трамваи проверяли сотрудники ГИБДД. Эту информацию Infopro54 подтвердили в пресс-службе управления.

Как сообщили в ответ на запрос редакции в департаменте транспорта мэрии, проверка технического состояния подвижного состава трамвая в филиале № 4 «Левобережный трамвайный» МКП «Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ») проводилась на утреннем выпуске сотрудниками ГИБДД.

— Проверка носила плановый характер. График проверок с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, управлением пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска и с МКП «ГЭТ» не согласовывался, — подчеркнули в мэрии. — В результате проверки опоздание выхода на линию допущено у 17 трамвайных вагонов, время опоздания составило от 15 до 50 минут.

Ранее редакция сообщала о смертельном ДТП с участием трамвая в Новосибирске.