Специалисты взяли пробы воздуха рядом с горящим полигоном в Новосибирске

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха около жилых домов, расположенных рядом с Хилокским полигоном. Накануне там произошел пожар.

Специалисты проверят воздух, например, на содержание угарного газа, взвешенных частиц, углерода оксида.

Пробы брали в жилмассивах, расположенных на расстоянии от 500 до 600 метров от пожара.

— Информация о результатах лабораторных исследований будет размещена дополнительно, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что до устранения возгорания поток отходов перенаправлен на «Гусинобродский» полигон.

Ранее редакция сообщала о том, что Максим Кудрявцев прокомментировал пожар на свалке за Хилокским рынком.