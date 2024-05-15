Специалисты взяли пробы воздуха рядом с горящим полигоном в Новосибирске

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха около жилых домов, расположенных рядом с Хилокским полигоном. Накануне там произошел пожар.
Специалисты проверят воздух, например, на содержание угарного газа, взвешенных частиц, углерода оксида.
Пробы брали в жилмассивах, расположенных на расстоянии от 500 до 600 метров от пожара.
— Информация о результатах лабораторных исследований будет размещена дополнительно, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что до устранения возгорания поток отходов перенаправлен на «Гусинобродский» полигон.
Ранее редакция сообщала о том, что Максим Кудрявцев прокомментировал пожар на свалке за Хилокским рынком.
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