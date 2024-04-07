Жительница Новосибирска шесть лет незаконно получала пенсию за умершего отца

В Ленинском районном суде будет рассмотрено уголовное дело жительницы Новосибирска, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Она подделала доверенность на получение пенсии отца, который умер в 1991 году и на протяжении шести лет получала деньги.

За этот период обвиняемая похитила более 3,2 млн рублей.

— Петровская Т.М. в период с 17 января 2015 года по 14 октября 2021 года путем обмана и злоупотребления доверием работников АО «Почта России» и Пенсионного фонда РФ, похитила денежные средства в размере 3 234 188,79 рублей, используя поддельную доверенность на получение пенсии отца, умершего в 1991 году, — отметили в суде.

Минимальное наказание согласно санкции данной статьи, предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. Максимальное наказание — срок до десяти лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала, что ряженого экстрасенса осудили за мошенничество в Новосибирске.