В Новосибирском зоопарке пройдет региональный фестиваль «Экомир»

III региональный фестиваль, посвящённый Всемирному дню охраны окружающей среды, «Экомир» пройдет в Новосибирске в третий раз. Он состоится 4 июня в Новосибирском зоопарке.

— Фестиваль «ЭкоМир» посвящен участию региона в реализации национального проекта «Экология» и обещает стать одним из самых ярких и масштабных экологических событий этого года. Формат фестиваля — историко-экологическая тропа «Заповедная природа Новосибирской области», где на 20 выставочных площадках будут представлены основные природоохранные направления, включенные в нацпроект, — пояснили в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.

В программе дня развлекательные мероприятия, квесты, викторины, игры и многое другое. Участники фестиваля в рамках экотропы смогут познакомиться с уникальной заповедной природой Новосибирской области. В эко-лавках можно сдать на переработку макулатуру, ветошь, батарейки, пластик и т.д.

На фестивале также пройдет презентация проекта «Развитие инфраструктуры особо охраняемой природной территории «Дендрологический парк» регионального значения и прилегающих территорий».

Напомним, по II региональном фестиваль «ЭкоМир» в 2022 году приняли участие 6485 человек.

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