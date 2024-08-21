Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном здании Новосибирска

В среду, 21 августа, в Новосибирске произошёл пожар в заброшенном одноэтажном кирпичном здании.
Сообщение о произошедшем поступило в спасательную службу в 8 утра.
Пожар возник по адресу улица Военная,16. Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
– Огнем повреждены стены и потолочные перекрытия на площади 40 кв. м., – говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Угрозы распространения не было.
Открытое горение было полностью ликвидировано к 8:19. Для тушения были задействованы две машины и восемь человек.
Ранее редакция сообщала о том, что пожарные ликвидировали 81 возгорание в Новосибирской области.
Источник фото: АСТ-54
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru