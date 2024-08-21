Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном здании Новосибирска

В среду, 21 августа, в Новосибирске произошёл пожар в заброшенном одноэтажном кирпичном здании.

Сообщение о произошедшем поступило в спасательную службу в 8 утра.

Пожар возник по адресу улица Военная,16. Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

– Огнем повреждены стены и потолочные перекрытия на площади 40 кв. м., – говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Угрозы распространения не было.

Открытое горение было полностью ликвидировано к 8:19. Для тушения были задействованы две машины и восемь человек.

Ранее редакция сообщала о том, что пожарные ликвидировали 81 возгорание в Новосибирской области.