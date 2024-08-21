Современный надземный пешеходный переход появится над Большевичкой в Новосибирске

Проект надземного пешеходного перехода через оживленную улицу Большевистскую предусматривает удобный доступ для маломобильных людей. Высота конструкции над проезжей частью составит 6 м.

Брусника рассматривает возможность вторым этапом продолжить путепровод до станции «Инструментальная». Он обеспечит доступ к платформе городской электрички, что позволит 12 тысячам жителей района чаще пользоваться общественным транспортом, чтобы доехать до центра города. Проект и расходы на него берет на себя компания Брусника, при этом, что касается финансировании строительства, вопрос пока остается открытым.

Пешеходный надземный переход появится в центральной части Евроберега до 2029 года.

Также силами компании на Евробереге до 15 сентября будет выполнено обустройство чистового дорожного покрытия площадью 5000 кв.м. на улице Заровного, на участке от Ленты до школы №220. От Заровного, 10 обустроят пешеходную связь и велодорожку до Ленты.

А для обеспечения безопасности движения пешеходов по улице Заровного, в районе добавится второй «умный» пешеходный переход, ведущий к школе.