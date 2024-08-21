Ребенок провалился в люк на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске на перекрёстке улиц Блюхера и Геодезической произошёл несчастный случай: мальчик провалился в открытый канализационный люк.
Как сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», ребёнок шёл по тротуару вместе с мамой, когда наступил на крышку люка и упал внутрь.
Мама не растерялась и сразу же последовала за сыном. Ей удалось вытащить его из люка. К счастью, вода в колодце оказалась не слишком горячей, что позволило избежать трагических последствий.
Публикация вызвала ажиотаж у пользователей.
– А что, перестали учить, что наступать на люки нельзя?
– Какой ужас, благо мама была рядом.
– С детства люк для меня табу.
– Научите детей не наступать на люки.
Ранее редакция сообщала о том, что семилетний мальчик застрял в ржавой горке во дворе Новосибирска.
Источник фото: АСТ-54
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru