Ребенок провалился в люк на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске на перекрёстке улиц Блюхера и Геодезической произошёл несчастный случай: мальчик провалился в открытый канализационный люк.

Как сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», ребёнок шёл по тротуару вместе с мамой, когда наступил на крышку люка и упал внутрь.

Мама не растерялась и сразу же последовала за сыном. Ей удалось вытащить его из люка. К счастью, вода в колодце оказалась не слишком горячей, что позволило избежать трагических последствий.

Публикация вызвала ажиотаж у пользователей.

– А что, перестали учить, что наступать на люки нельзя? – Какой ужас, благо мама была рядом. – С детства люк для меня табу. – Научите детей не наступать на люки.

Ранее редакция сообщала о том, что семилетний мальчик застрял в ржавой горке во дворе Новосибирска.