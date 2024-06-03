Пожарные локализовали пожар на складе ГСМ в Новосибирске

Склад на улице Оловозаводской, 47 загорелся утром 3 июня в Новосибирске. Сейчас пожар локализован на территории 2,5 тысячи квадратных метров.
На локализацию у МЧС ушло около часа.
Первые пожарные приехали, когда был заметен дым из-под крыши складского здания. Огнем была охвачена кровля на 4,5 тысячи квадратных метрах. Из-за пожара проезд по Оловозаводской перекрыли.
— В 11:35 пожар локализован на 2450 квадратных метрах. Специалисты не допустили распространения огня на большую площадь, — говорится в сообщении МЧС по области.
На данный момент идет разборка и проливка сгоревших конструкций для предотвращения случаев повторного возгорания. Для выявления скрытых очагов задействован БПЛА.
Стоит отметить, что по данным 2ГИС в здании находятся такие компании как: КОЛИЗЕЙ СТРОЙ, АСБ, Пеликан, Бизнес-Металл, Emex, Феникс.
Ранее редакция сообщала о том, что пожарный поезд привлекли к тушению горящего склада ГСМ в Новосибирске.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области.
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