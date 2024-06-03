Дело Зырянова связано с фестивалем, где устроил скандал Никита Кологривый

Гендиректора Корпорации развития региона Александра Зырянова подозревают в получении многомиллионной взятки от директоров коммерческих фирм за проведение фестиваля «Семейные традиции» в Новосибирске. Гостем мероприятия стал скандально известный актер из Новосибирска Никита Кологривый.

Вместе с Зыряновым по уголовному делу проходят еще трое фигурантов.

По данным следствия, в период с января по март 2024 года два сотрудника юридических лиц, доли в уставных капиталах которых принадлежат государству, действуя по предварительному сговору, получили взятку от двух директоров коммерческих организаций, а именно за проведение публичного мероприятия в областном центре на сумму более 9 миллионов рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 60 миллионов рублей.

— Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух руководителей акционерных обществ Новосибирской области и двух директоров обществ с ограниченной ответственностью. Они подозреваются во взяточничестве, — рассказали в региональном ведомстве.

Напомним, о задержании гендиректора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов и его заместителя стало известно 3 июня.