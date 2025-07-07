Пожизненный срок в качестве приза: ФСБ предупредила новосибирцев о фейковых фотоконкурсах

Сотрудники Управления ФСБ России по Новосибирской области выявили сообщения о фотоконкурсе, участие в котором грозит возбуждением уголовного дела о госизмене.

Информация о конкурсе публиковалась в группах мессенджера Telegram и других соцсетях. Сообщалось, что учреждены несколько номинаций с денежным вознаграждением. Жителям региона предлагалось присылать фотографии мостов, переправ, железнодорожных переездов, транспортных развязок и промышленных предприятий.

— Фактической целью организаторов указанного «проекта» является сбор информации об инфраструктуре региона и провокация жителей области на передачу иностранной стороне информации в ущерб безопасности Российской Федерации, — рассказали в УФСБ.

Выявленный ресурс заблокирован, однако в ведомстве отметили, что рассылка может происходить и через другие источники.

В УФСБ предупредили, что за передачу иностранной стороне или ее представителям сведений может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее редакция сообщала, что за попытку госизмены житель Новосибирской области получил предупреждение от ФСБ.