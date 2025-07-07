Инвестор получил землю для парка light industrial под Новосибирском

Компания ООО «Мичуринский кластер» получила земельный участок на границе Новосибирска, рядом с микрорайоном ОбьГЭС, для создания промышленного парка в формате light industrial. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра экономического развития региона Льва Решетникова. Договор об аренде заключен.

Площадь участка составляет 20 га, а совокупная площадь объектов, которые планируется на нем возвести, — 100 тысяч кв. м. Срок реализации проекта — 7 лет, расчетный объем инвестиций — 5 млрд.

Напомним, проект по созданию парка ООО «Мичуринский кластер» представило на инвестиционный совет еще в сентябре 2023 года.

— В течение 7 лет мы планируем создать 18 проектов в формате light industrial. Речь идет о помещениях, построенных блоками площадью от 500 до 1000 кв. м, соединенных в один проект. Это позволяет получить высокую эффективность с точки зрения арендных ставок. Такой формат подходит для малого и среднего бизнеса, — говорил гендиректор ООО «Индустриальный парк «Мичуринской кластер» Роман Корольков.

На сентябрь 2023 года инвестиции в проект оценивались в 4,2 млрд рублей, которые инвестор планировал вложить в строительство производственных помещений и сдавать их в аренду.

Препятствием к реализации проекта была невозможность подключения к газоснабжению. Существующих мощностей недостаточно, но до строительства газопровода компания была готова использовать для отопления электричество. Инвестор попросил у области поддержки в подведении необходимой инфраструктуры до границы участка. Пока непонятно, решен ли вопрос с газом или инвестору придется обогревать помещения с помощью электричества. Редакция Infopro54 направила запрос в Минэкономразвития Новосибирской области.

Стоит отметить, что из-за невозможности подключения к газу пока не приступил к работе еще один крупный проект под Новосибирском, который строится с привлечением китайских инвестиций, — завод компании ООО «Маслов», расположенный в «Южном ПЛП».

По оценке экспертов, сейчас в регионе популярны инструменты инвестирования, когда инвестор становится совладельцем объектов коммерческой недвижимости в коллективной форме владения, таких как складские комплексы и light industrial — производственно-складские комплексы для среднего и малого бизнеса.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Мичуринской кластер» создано летом 2023 года. Чистый убыток на конец 2024 года — 1,5 тысячи рублей. Ранее учредителем компании был Роман Корольков, с мая 2025 года — Владимир Скляров. Бизнесмен является учредителем и директором ООО «Бердские двери-Строй», которое сейчас проходит реорганизацию, а также еще ряда компаний, занимающихся управлением недвижимого имущества.

Ранее редакция сообщала о том, что Владислав Бакальчук планирует построить в Новосибирске объекты light industrial. Они будут рассчитаны на селлеров маркетплейсов.