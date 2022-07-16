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Практики бережливого производства

  • 16/07/2022, 10:02
новости Новосибирска
На форум в Новосибирск съехались эксперты и представители производственных предприятий со всей страны — от Якутии до Санкт-Петербурга.

12-14 июля на форуме  «Дни производительности в Новосибирской области» предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» обменялись лучшими практиками, которые помогают им развиваться.  В финальный день форума его гости посетили завод «Балтика-Новосибирск». Накануне представитель компании Илья Панов выступил на одной из сессий форума и рассказал о проектах по повышению   эффективности производства и вовлечению сотрудников «Балтики» в непрерывное совершенствование бизнес-процессов компании.

Лейтмотивом мероприятий форума  стало внедрение технологий бережливого производства и реализации новых практик мотивации, вовлечения и развития персонала. Организатором ежегодного форума «Дни производительности» является Агентство инвестиционного развития Новосибирской области совместно с правительством Новосибирской области.

— Конкурентоспособность предприятий Новосибирской области зависит не только от их своевременной поддержки, но и от того, насколько бизнес ориентирован на современные стандарты организации производственных процессов. Повышение эффективности производства на каждом конкретном предприятии в итоге способствует развитию экономики нашего региона в целом, — комментирует Александр Зырянов, генеральный директор Агентства инвестиционного  развития Новосибирской области.

На тематической сессии «Лучшие практики применения инструментов бережливого производства в рамках национального проекта для предприятий промышленности и торговли» Илья Панов, руководитель по развитию производственной системы завода «Балтика-Новосибирск» рассказал об используемой на «Балтике» производственной системе постоянных улучшений. Например, о внедрении инструментов SMART BREWERY — автоматизации процессов и предоставления производственной команде данных в реальном времени для лучшей аналитики потерь. За период 2019-2021 гг эти передовые инструменты помогли повысить эффективность показательной линии розлива новосибирского завода на 3,6%, а скорость набора готовой продукции для клиентов увеличилась в 2 раза.

— Процесс постоянных улучшений — это трудный, но очень полезный путь для любой организации. Мы на «Балтике» имеем обширный опыт внедрения принципов и инструментов бережливого производства, которым готовы делиться со всеми, кому это интересно, и кто идет по пути совершенствования своих бизнес-процессов. Очень ценно, что все больше сибирских предприятий интересуются проектами в данном направлении и внедряют их у себя, — говорит Илья Панов, руководитель по развитию производственной системы завода «Балтика-Новосибирск».

Он особо отметил, что «Балтика» создает культуру безопасного производства, которая позволит свести к нулю несчастные случаи. Компания развивает ответственность сотрудников за свою жизнь и жизнь коллег. Сотрудники постоянно повышают знания и совершенствуют навыки в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Фото предоставлено организаторами форума

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Управление производство бизнес


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