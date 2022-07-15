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В правительстве региона определили предел роста тарифов ЖКХ

  • 15/07/2022, 18:39
новости Новосибирска
Он в 1,5 раза ниже, чем ожидаемая инфляция в РФ.

Минэкономразвития России разработаны основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы. Документ опубликован 18 мая 2022 года.  Среднегодовой индекс потребительских цен в среднесрочном прогнозе в 2022 году составляет 116,5 % — соответственно, ожидаемый уровень инфляции по итогам года составит 16,5%, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Предельный индекс платежей населения Новосибирска за коммунальные услуги установлен в 1,5 раза ниже ожидаемого уровня инфляции на 2022 год, говорится в пресс-релизе.

— Учитывая изменение макроэкономических показателей в Российской Федерации, в целях недопущения снижения надежности и качества предоставляемых коммунальных ресурсов, принято решение об изменении (пересмотре) предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании городе Новосибирске Новосибирской области. Указанный предельный индекс с 1 июля 2022 года будет составлять 9 %, — поясняют в правительстве региона.

Новости Новосибирска

В Новосибирске начинается новая «война за тариф»?

Напомним, с января 2022 года тарифы на капремонт выросли на 25%. К росту объема ремонтных работ это не привело.  В конце июня для новосибирцев определили новый график начисления тарифов на тепло. В июне также сообщалось, что тарифы на ЖКХ в Новосибирске вырастут с 1 июля 2022 года в среднем на 5,2%. 

На минувшей неделе РБК Новосибирск, со ссылкой на операторов коммунальных услуг, сообщал, что за первые два квартала размер задолженности за вывоз мусора в регионе вырос на 36,7%, в денежном выражении — 347,2 млн руб. По итогам трех месяцев размер задолженности за тепло составил 2,167 млрд рублей, за год объем долга вырос на 9%. Суммарный долг физлиц и юрлиц за капитальный ремонт — 996,2 млн руб., суммарный прирост к началу года — почти 2%.

 

Ранее правительство региона сообщало, что зарплаты бюджетников с 1 июля вырастут на 10%. 

Фото: pixabay.com автор: stevepb

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Рубрики : Экономика Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика тариф инфляция


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