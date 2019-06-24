Правила возведения великого меня

Личный бренд — тема, которая в сибирском бизнес-образовании явно будет доминирующей в ближайшие год-полтора. В совокупном анонс-листе Новосибирска — множество акций с такой тематикой. От компактных междусобойчиков до потенциальных сенсаций. Пожалуй, первым большим «нырком в тему» стала конференция, устроенная 20 июня.

Конференция «Семь шагов продвижения личного бренда. Тренды осени 2019»— детище Николая Дроздова и Андрея Верхушина — бизнес-тренеров, основателей продюсерского центра «Verhushin & Drozdov» и международного бизнес-сообщества «Результат».

По составу спикеров и партнеров конференция — одна из самых масштабных в летне-осенней обойме.

Впрочем, калейдоскопическое разнообразие спикеров и партнеров — это, как выяснилось, фактор не только украшающий, но иногда и отягощающий. Что на примере «Семи шагов» стало видно достаточно рельефно: в числе спикеров были представители местного политикума — и действующие «государевы люди», и представители системной оппозиции, взыскующие внимания масс накануне электорального бума.

И вот эти-то люди, вполне уважаемые в своих целевых средах и контекстах, на конференции предстали генераторами «плюх-эффекта». Ибо выступления некоторых производили впечатления булыжника, брошенного в садовый пруд: волны от камня подхватывали повестку дня и выносили ее прочь из поля разговора. Оставляя взамен вопрос «А что это вообще было?».

Конфигурация таких булыжников тоже была разнообразной: от благолепного монолога в ностальгическом стиле «Доклад передовика съезду» до задорного стендапа «Бросок пылающей политоты на вентилятор».

Как бы то ни было — и зрителям, и остальным спикерам потребовались некоторые усилия, чтобы вернуть тему в саму себя. Она туда, к счастью, вернулась, хоть и не без неровностей.

Композиционная неидеальность начала была уравновешена уровнем срединных и финальных спикеров, среди них были настоящие тяжеловесы, которых отнюдь не на каждой бизнес-вечеринке запросто встретишь. Из таковых — Наталья Рей, Любовь Черемисина, Павел Мурыга, #Татьяна Игоревна (да, именно такая атрибуция), Александр Васильев.

К слову, Александр Васильев — не историк моды, а первый в России долларовый миллионер-сетевик. Типажно сходный с модным тезкой настолько, что у зрителя порой возникает ощущение сбоя в Матрице. Впрочем, этот эффект — простроенная фишка, часть его личного бренда.

Странно? Ну да. Зато работает. Вообще, в личном брендинге запретных приемов минимум — только те, что в рамках общих этических «нельзя». Все остальное — можно. Помогает продавать продукт? Значит, лайфхак хороший. А странен он или нет — вопрос личных предпочтений.

Как бы то ни было, Александр Васильев, похожий на Александра Васильева, явно сделал вечер залу. Его выступление было зрелищным и ярким, но лайфхаков он как будто намеренно не доложил. Зачем, мол, открывать все карты. А что же до бизнесменов-сетевиков, то они явно были доминантой конференции. Впрочем, представителей классического бизнеса это не смущало.

— Я нормально отношусь к сетевому бизнесу, — очертил свои ощущения Валерий Сухоруков, представитель компании Sandvik, заместитель регионального директора по развитию продаж. — Я человек из классического бизнеса и хотел бы услышать больше конкретного контента именно по личным брендам. У сетевиков таких наработок довольно много, хотелось бы, чтобы такой опыт излагался обильнее, с большей долей конкретики.

Наталья Рей, эксперт по упаковке, продаже и продвижению франшиз, основатель компании «ConsultPark» считает, что часть партнеров конференции просто захотела продвинуть свои сугубо партийные, политические интересы, а для большей «аппетитности» просто завернула это в востребованную тему, которая гарантировано привлечет внимание.

— Тем не менее я заметила, что среди собравшихся есть люди, которым интересно мое выступление, моя информационная помощь. Я готова выступать в любом сообществе, где есть хотя бы два человека, нуждающихся в моих советах. И знаю, как эта отдача работает — когда к тебе на каких-нибудь бизнес-форумах подходят люди и с благодарностью говорят, что их жизнь поменялась к лучшему после какой-то моей лекции, услышанной 2-3 года назад. Это очень воодушевляет. Вот ради такой отдачи я и работаю! Эти флюиды я в зале почувствовала, и потому спасибо организаторам, — говорит Наталья Рей. — Да, повестка блуждающая. Да, были странные выступления. Но публику собрали, собрали достаточно большое число людей с осмысленным запросом на саморазвитие. И это, в общем, уже хорошо. Я, к слову, не во всех мероприятиях соглашаюсь участвовать. На это конкретное согласилась. Во-первых, импонирует участие Антона Седова, очень ценно участие Евгении Мордовцевой. Она практик и тему личного бренда подает очень «сытно», с большой долей конкретики. И, конечно, хороши эксперты, хранившие близость к повестке дня. Бесспорно ценный контент дали Павел Мурга и Любовь Черемисина. Для меня их выступления были долгожданными. Например, Любовь Черемисина — отличный методолог, отлично подает тему маркетинга в сетях.

Композиционные неровности мероприятия тот же Валерий Сухоруков отметил с философским спокойствием, подчеркнув, что блуждание повестки — это, в принципе, довольно распространенная «болезнь» больших конференций с калейдоскопическим составом спикеров. Особенно, когда тема горячая, хайповая.

К слову, температура сей темы по России разная. У нас — пламенеющий стейк, в Москве — теплый пудинг.

— В столице пик спроса на личное брендирование был в 2018 году, — вспоминает Наталья Рей. — Сейчас не то чтобы спад, но тренд явно вышел на плато. Хотя он достаточно долгосрочный — в обществе укрепилась ситуативная модель «люди покупают у людей». Людям импонирует не просто контакт с маркой, не с ее искусственным маскотом или линейным менеджером, а именно с человеком, чья идея лежит в первооснове бренда, товара, сервиса. Например, у меня есть компания «ConsultPark», занимающаяся упаковкой франшиз. Но продает этот сервис, скорее, не марка, а моя фамилия, моя личностная конкретика. Вспоминают и отождествляют с упаковкой франшиз, прежде всего, саму меня. Даже заходя через «консалтпарковский» сайт, они быстро выходят на меня, пишут мне в «личку», в инстаграм. Не хотят общаться с менджером по продажам — он для них такая часть механизма, им нужен личностный контакт со мной. Тут и встает тема — как управлять этим спросом на личностный контакт, личным брендом. Например, сейчас мне поступают до 200 личных сообщений в день. И уже приходится думать, как с этим потоком управляться. С другой стороны, исчезла избыточная очарованность понятием «человек-бренд». Сейчас, например, эпитет «блогер с миллионом подписчиков» никого не завораживает сам по себе. Люди уже научились понимать: и миллион этот может быть накрученным, и контент пустопорожним. Если у тебя 100 тысяч подписчиков, но покупают у тебя трое, то в состязании тебя обойдет соперник, у которого 10 тысяч подписчиков и 100 покупателей из этого числа. Важен уровень конверсии, а не просто уровень известности. Локальная, фокусная, но коммерциализованная известность сейчас точно ценнее тотальной и пассивной.

По мнению Антона Седова, который на конференции был не просто ведущим, а полновесным поставщиком контента по профильной теме, нынешняя сибирская популярность личного брендирования — проявление того самого люфта в год-два, что типичен для информационных отношений столиц и периферии.

Как подчеркнул Антон Седов, долгосрочность явления будет определяться тем, пойдет ли это на повторение в другие города — в Барнаул, в Томск, Кемерово:

— Тогда будет видно, что это всерьез, что это не мимолетная тема для богатых. Когда это осмыслит и возьмет на вооружение «середина» — да, тогда и будет понятно, что личный бренд — серьезная, обусловленная, работающая реалия. Большинство людей пока не понимает, как можно монетизироваться с помощью инстаграма и фейсбука. Любой личный бренд создается для зарабатывания денег. Личный бренд — это точка входа денежного потока. Средняя и нижняя часть бизнес-сообщества этого пока не осознала. Для них личный бренд еще отождествляется с «себяшками». Социальные сети пока — как микроскоп для забивки гвоздей. Их потенциал выше ныне видимого. В городах поменьше тоже есть носители ярких личных брендов, но в качестве поля их засветки впереди (объективно) Новосибирск. Он магнит для пассионариев, сюда приезжают чтобы найти себя, состояться. И возможно, продолжить отсюда путь в мировые столицы. Меньший город — он под проклятием «Меня тут и так все знают», он не побуждает на безграничный разогрев личного бренда. Зато те, кому сейчас по 8-10 лет, вообще не будут делить мир «тут у нас» и «где-то там». У них будет всюду «тут». Для них весь мир — поле их присутствия, они изначально другие, они, в прямом смысле, рождены в глобальной медиа-среде. И вот они-то личные бренды будут строить азартно. Тем более, к тому времени и технологии будут отработаны.

Кстати, участие в конференции Антона Седова — это одна из очевидных организаторских удач центра «Verhushin & Drozdov». Ибо функционал этого модератора был много шире стереотипного конферанса. Седов — опытный практик PR, медиа-маркетинга и работы с сообществами, потому его монологи и диалоги с залом были не просто связками между спикерами, а еще и самоценным материалом.

В общем, даже начальная вибрация тематики конференцию по личному брендингу не испортила. Блин получился не комом. Ну да, с морщинками. Но ведь не комом же!

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