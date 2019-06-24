Кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области увеличился на 7%

Розничный кредитный портфель банка в регионе с начала года прирос на 8% и на 1 апреля достиг 87 млрд рублей. За первые три месяца банк предоставил частным клиентам более 10,6 млрд рублей заемных средств, что на 57% больше, чем в первом квартале прошлого года. Наиболее активно росла ипотека. За отчетный период банк выдал ипотечных кредитов на общую сумму 5,9 млрд рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 73%), потребительских кредитов – на 4,6 млрд рублей (рост 42%). В сегменте автокредитования объем продаж увеличился на 27%, до 182 млн рублей.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса по итогам трех месяцев превысил 35 млрд рублей, из них 23,7 млрд составляют кредиты малому и среднему бизнесу. В отраслевой структуре в сегменте МСБ наибольшую долю занимают компании сферы торговли (42%), далее следуют предприятия жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (17%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (14%).

— По итогам первого квартала мы отмечаем, что ипотека является одним из наиболее востребованных кредитных продуктов: в общем объеме выдач ее доля занимает 55%, — прокомментировал Станислав Могильников, управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области. — В корпоративном сегменте мы продолжаем укреплять сотрудничество с малым и средним региональным бизнесом, предоставляя полный комплекс финансовых услуг и сервисов, индивидуально подобранный под потребности предпринимателей.

Фото: пресс-служба банка