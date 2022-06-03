Правительство одобрило отмену налога для физлиц при продаже золота в слитках

Минфин выступил с предложением об изменении закона о налогообложении для физических лиц с продажи слитков золота, сообщает ГЛАС.ru .

— Для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмент сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях предлагается освободить на два года (2022 и 2023 гг.) доходы физлиц от реализации золота в слитках, — сообщается в документе.

В ведомстве предполагают, что такие изменения позволят привлечь инвестиции в золото, которое служит «инструментом сохранения сбережений граждан в сложившихся условиях». Правительством уже одобрена отмена налога для физических лиц при продаже драгоценных металлов. Нововведение будет прописано в Налоговом кодексе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС (20%) на инвестиционное золото для физических лиц. Закон имеет обратную силу – действует с 1 марта 2022 года.

Ранее редакция приводила мнение эксперта по поводу входа в разработку месторождений золота.