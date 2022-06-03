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Правительство одобрило отмену налога для физлиц при продаже золота в слитках

  • 03/06/2022, 18:10
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Правительство одобрило отмену налога для физлиц при продаже золота в слитках
В Минфине предполагают, что такие изменения позволят привлечь инвестиции в золото, которое служит «инструментом сохранения сбережений граждан в сложившихся условиях».

Минфин выступил с предложением об изменении закона о налогообложении для физических лиц с продажи слитков золота, сообщает ГЛАС.ru .

— Для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмент сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях предлагается освободить на два года (2022 и 2023 гг.) доходы физлиц от реализации золота в слитках, — сообщается в документе.

В ведомстве предполагают, что такие изменения позволят привлечь инвестиции в золото, которое служит «инструментом сохранения сбережений граждан в сложившихся условиях». Правительством уже одобрена отмена налога для физических лиц при продаже драгоценных металлов. Нововведение будет прописано в Налоговом кодексе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС (20%) на инвестиционное золото для физических лиц. Закон имеет обратную силу – действует с 1 марта 2022 года.

Ранее редакция приводила мнение эксперта по поводу входа в разработку месторождений золота.

Фото: flickr.com — Украшения, handmade и драгоценности

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Экономика финансы правительство России НДФЛ золото


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