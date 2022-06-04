Компании химический промышленности Сибири перестроили логистику

Представители химической промышленности, работающие в Сибирском федеральном округе, отмечают сохранение спроса на свою продукцию. В частности, крупный сибирский производитель удобрений отметил, что спрос на продукцию в апреле-мае оставался высоким. Основная ее часть реализуется на территории Евразийского экономического союза. Для обеспечения устойчивости продаж экспортного продукта поставки взамен Европы компания перенаправила в Южную Америку. Об этом говорится в июньском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика», со ссылкой на данные Сибирского ГУ ЦБ.

Крупные производители полимеров из СФО также отметили, что объемы производства стабильно высокие.

— Продукция этих компаний закупается российскими потребителями и экспортируется в страны ближнего зарубежья. По отдельным позициям сохраняется высокий спрос со стороны покупателей из Европы. Для европейских партнеров, не отказавшихся от сотрудничества, выстроены новые каналы поставок и оплаты. Зависимость от импорта слабая. Используемые в производственном цикле импортные составляющие в основном из Китая, — уточняется в мониторинге. — Один из производителей в ближайшее время запустит свое производство необходимой добавки, которую ранее из экономии приобретал в Европе.

Сибирский производитель бытовой химии сообщил о переориентации на закупку китайского сырья и зафиксировал рост спроса после ухода с российского рынка профильных иностранных компаний.

— По этой же причине вырос спрос у производителя лакокрасочной продукции, в планах — увеличение объемов производства за счет резервных мощностей, но потребуется расширение штата, — подчеркивают в Сибирском ГУ ЦБ.

— В начале марта мы были вынуждены приостановить производство, так как прекратились поставки ключевого компонента сырья от зарубежных поставщиков. При этом его цена выросла в 10 раз! — говорила генеральный директор ООО НПК «Химсинтез» Алена Никитина.

Напомним, в ходе круглого стола, который редакция Infopro54 провела в начале апреля, представители промышленного сектора Новосибирской области, в том числе из химпрома, говорили о серьезных нарушения в логистике доставки сырья и росте цен.

По ее словам, с аналогичной ситуацией столкнулись многие производители в химической отрасли, так как в России еще не придумали систему импортозамещения сырья, необходимого для изготовления профессиональных моющих средств.

О проблемах с сырьем необходимым для производства упаковки в конце апреля рассказывал и Александр Ладан, директор компании «Нео-Пак».

— Запрет ЕС на поставку в страну большого количества наименований малотоннажной химии — специальных добавок, которые используются в производстве разных видов упаковки. С российского рынка уходят ключевые игроки. Такие как Henkel (клей), DuPont (пластины для производства форм), Sun Chemical, Siegwerk (краски). Поиск альтернативы и сам процесс переориентации занимают время, — констатировал он. — Растет и стоимость базовых полимеров. Да, в основном это российские производители. Но в силу сложившегося международного разделения труда они тоже зависят от импортных составляющих. Заменить все в моменте не получается.

Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России» содержит обзор текущей экономической ситуации в семи макрорегионах России, границы которых определены регионами присутствия главных управлений Центрального банка Российской Федерации. Доклад публикуется за неделю до заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Очередное заседание Совета директоров состоится 10 июня. Сейчас ключевая ставка составляет 11% годовых.

Ранее редакция сообщала, что «Сибагро» открыл в Новосибирске центр по тестированию удобрений.