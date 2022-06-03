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Новосибирский программист получил IT-ипотеку

  • 03/06/2022, 17:41
Льготную ипотеку по госпрограмме выдал Банк «Левобережный». Сделка состоялась 2 июня.

Новости бизнесаЕсли вы тоже являетесь программистом, вы можете приобрести квартиру или дом по программе поддержки сотрудников российских IT-компаний. Ставка в Банке «Левобережный» составляет 4,5% годовых с личным страхованием и 5% годовых – без него. В Новосибирской области, Красноярском крае и других регионах-миллионниках можно взять кредит на сумму до 18 млн рублей. В остальных регионах – до 9 млн рублей. Первоначальный взнос составляет от 15%.

Более выгодных условий по госпрограммам, пожалуй, нет. Например, семейную ипотеку тоже можно оформить по низкой ставке – от 4,5% годовых, но максимальная сумма кредита ограничена 6 млн рублей.

IT-ипотеку могут получить специалисты в возрасте от 22 до 44 лет с зарплатой от 150 тыс. рублей в организациях, находящихся в городах-миллионниках, и от 100 тыс. рублей – в остальных городах РФ. Работодатель должен иметь аккредитацию в Минцифры и пользоваться налоговыми льготами. Проверить IT-компанию можно на сайте Госуслуг по названию или ИНН.

Специалисты банка проводят бесплатные консультации по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

  • г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;
  • г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
  • г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
  • г. Кемерово, ул. Ноградская 16;
  • г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
  • г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;
  • г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Оставьте заявку на IT-ипотеку на сайте или в мобильном приложении BL-online, и вам перезвонят.

Фото пресс-службы банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : меры поддержки IT-ипотека


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