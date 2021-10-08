Правительство одобрило повышение платы за капремонт в связи с повышением цен на стройматериалы

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства, утверждающее повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 г. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как указывается в документе, повышение платы за капремонт происходит из-за подорожания строительных материалов. Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Помимо этого, плата не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.

— Cоглашение об увеличении цены договора заключается после представления подрядной организацией заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающего увеличение цены договора, — говорится в постановлении.

Повышение стоимости капремонта в жилых домах на данный момент не коснётся граждан, однако в дальнейшем расходы региональных операторов могут компенсироваться увеличением тарифов, сообщила РИА Недвижимость исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.

В то же время она подчеркнула, что повышение будет происходить постепенно, поэтому плата за капремонт резко не вырастет.

Напомним, что с предложением повысить цены на капремонт выступил Минстрой в июле текущего года. В ведомстве допускали увеличение стоимости на 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов.