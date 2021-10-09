Sitronics Group запустила производство серверов на новосибирском заводе

Компания Sitronics Group (входит в АФК «Система») начала массовый выпуск серверов под собственным брендом на площадке новосибирского завода «Лампирис» (Lampyris). Разработка проекта стартовала в январе 2021 года. Место размещения производства группа выбрала неслучайно: мощности и оборудование завода позволяют организовать производство полного цикла, включая расстановку компонентов на платы, пайку, поверхностный монтаж, производство металлических корпусов, проектирование и загрузку программного обеспечения. При этом на всех этапах производства осуществляется тестирование и технический контроль продукции.

— Мы начали работу с компанией «Лампирис», сделали ставку на сибирский регион и инвестируем в проект денежные средства, чтобы развивать микроэлектронику, — пояснил президент Sitronics Group Николай Пожидаев. — Общий объем наших инвестиций, связанных с разработками, приобретением лицензионных прав, конструкторской документации и капитальными затратами, составил 500 млн рублей. Мы уверены, что на рынке по достоинству оценят новый отечественный IT-продукт, который будет содействовать реализации проектов цифровой трансформации страны.

Для выпуска первой линейки серверов была выбрана х86 архитектура. Вычислительные серверные решения на этой базе процессоров являются наиболее распространенными на всех мировых рынках. Благодаря высокой производительности и масштабируемости эти серверы обеспечивают рост эффективности использования пространства в центрах обработки данных и способствуют снижению общих расходов, поясняют в компании.

На сегодняшний день серверы под брендом Sitronics получили декларации соответствия, сертификат связи и экспертное заключение. С производителями программных продуктов из России все тесты пройдены успешно. Подобные решения подходят для выполнения различного рода задач, таких как виртуализация и облачные вычисления, аналитика больших данных и высокопроизводительные вычисления. На сегодняшний день выпущена опытная партия трех моделей объемом более 60 серверов. Их протестируют партнеры компании. Кроме того, Sitronics Group заключила партнерские соглашения о продаже продукции с рядом крупных дистрибьюторов.

В планах у компании выпускать на новосибирском заводе более 30 тысяч современных серверов в год.

Генеральный директор завода «Лампирис» Лев Бухгейм считает, что серверы Sitronics Group подойдут для всех секторов экономики.

— Сегодня не существует компаний, где не применяются вычисления на основе Big Data. Технические характеристики серверов Sitronics соответствуют самым последним требованиям к оборудованию такого типа, поэтому точно можно сказать, что они будут востребованы на рынке РФ, — говорит Бухгейм.

В планах завода «Лампирис» — дальнейшая диверсификация производства.

— Мы уже около 10 лет работаем на импортозамещение и локализацию, постепенно добавляя в ассортимент высокотехнологичные востребованные вещи. Надеемся, что в течение ближайшего года будем производить не только сервера, но и системы хранения данных, а также оборудование для 4G и 5G-связи.

Sitronics Group — российская IT-компания основанная 1993 году, обладает большим опытом и экспертизой в разработке цифровых решений и реализации крупномасштабных проектов для бизнеса и государства. Компания занимается цифровизацией стратегических отраслей экономики, разрабатывает комплексные IT-решения и внедряет их на любой стадии зрелости инфраструктуры. Sitronics сотрудничает с ведущими российскими компаниями и работает в партнерстве с крупнейшими разработчиками IT-продуктов по всему миру.

Завод «Лампирис» был основан в 2011 году, специализировался на производстве офисных светодиодных светильников по собственной технологии. Производственный комплекс компании составляет более 12 тысяч кв. м, оснащен современным оборудованием. Сейчас предприятие предлагает услуги субконтрактного производства в микроэлектронике, обработке материалов, пластика, кабелей.