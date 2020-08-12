В Ленинском районе новое нападение на штабистов КПРФ

В реготделении КПРФ заявляют уже о втором нападении на представителей избирательного штаба партии в Ленинском районе. На сей раз пострадавшим оказался агитатор кандидата в заксобрание по округу №30, главврача Ассоциации экспертов «Сибирский центр оздоровительного питания» Якова Новоселова — Константин Шевченко. Об этом сообщил руководитель ленинских коммунистов, депутат заксобрания Роман Яковлев на своей странице в Facebook. По словам Яковлева, нападение на агитатора нескольких нетрезвых граждан произошло во время встречи с избирателями. В результате Шевченко получил травмы, оказался поврежден агитационный баннер.

— Сломали палатку с баннером, затем во время моего выступления начались оскорбления в наш адрес, после чего пьяный мужчина набросился на меня и ударил, — приводят слова Шевченко в обкоме КПРФ. — Мы пытались уехать, но они заблокировали машину. Кто-то брызнул газовым баллончиком в них, и они начали обвинять нас.

В настоящее время, по словам коммунистов, в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Стоит напомнить, что это уже не первое нападение на коммунистов в Ленинском районе. Ранее неизвестные пытались прорваться в районный избирательный штаб партии и уничтожить находящуюся там агитпродукцию, в результате чего завязалась потасовка.

Как уточнил Роман Яковлев, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, личности первых нападавших установили, ими оказались люди одного из оппонентов кандидата от КПРФ. В настоящее время, по словам собеседника издания, по обоим эпизодам ведется расследование.

О данной ситуации пока не знают в избиркоме Новосибирской области. Об этом, отвечая на вопрос редакции, сообщила председатель Ольга Благо.

— Такого рода события подведомственны правоохранительным органам, — поясняет Благо. — В данном случае я не обладаю должной информацией. Правоохранительные органы нам сообщают по мере поступления таких обращений. Понятно, что это происходит не за 24 часа, вначале сами сориентируются, подлежит ли заявление регистрации, необходимо ли проведение проверки.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, помимо Якова Новоселова, в качестве кандидатов в заксобрание на данном избирательном округе зарегистрированы депутат заксобрания Олег Сметанин («Единая Россия»), ведущий дизайнер ООО «Интернет-новости» Антон Перевалов (ЛДПР), замгендиректора по общим вопросам ООО «НЭРЗ» Александр Вакуленко («Родина») и специалист ООО «Эскпобанк» Аглая Сменчук («Справедливая Россия»).

Фото со страницы Романа Яковлева в Facebook