Правоохранители нашли похищенного бандой новосибирца

Силовики установили местонахождение новосибирца, которого 18 июля похитила банда преступников в центре города. Сейчас жертва преступления дает показания следователям.

― С потерпевшим все в порядке, он прятался, потому что был очень напуган и боялся за свою жизнь. Удалось установить его местонахождение и доставить в следственный отдел, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Никакие подробности по делу пока не разглашаются, ведется следствие. Сыщики устанавливают все обстоятельства и причины совершенного преступления.

Напомним, в конце прошлой недели, на улице Советской группировкой из 10 человек был похищен молодой мужчина. ЧП попало на камеры видеонаблюдения бизнес-центра. На кадрах видно, как бандиты в шортах насильно заталкивают в автомобиль свою жертву и увозят в неизвестном направлении. Задержать похитителей удалось достаточно оперативно. Спецоперация проводилась в Первомайском районе города.

Девять участников преступления по решению суда были арестованы.

— По результатам рассмотрения девяти обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, одному — несовершеннолетнему обвиняемому — в виде домашнего ареста. Срок действия мер пресечения установлен судом до 18 сентября 2024 года —прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Правоохранители несколько дней пытались найти потерпевшего, но, как оказалось, он просто боялся обратиться за помощью, поэтому решил спрятаться и дождаться, когда ситуация разрешиться.