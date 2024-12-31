Праздник к нам приходит. Новосибирск отлично подготовился к Новому году

Публицист Дмитрий Овчинников прошелся по улицам предновогоднего Новосибирска и оценил их оформление:

— Остаётся совсем немного времени до Нового года. Если у кого-то в эти дни не совсем праздничное настроение, то есть один безотказный способ его хотя бы немного улучшить — пройтись по улицам нашего города и посмотреть, как он преобразился в преддверии праздников.

В Новосибирске с новогодним убранством традиционно дела обстоят более чем неплохо. Я бы выделил несколько локаций, которые в первую очередь стоит увидеть.

Во-первых, главная городская ёлка, установленная на площади Ленина напротив Театра оперы и балета. Эта искусственная ель высотой 21 метр была приобретена ещё в 2020 году, и с тех пор неизменно каждый Новый год радует новосибирцев. Здесь же установлена композиция из световых арок — не менее симпатичная и антуражная.

Эффектно украсили и расположенный неподалёку Первомайский сквер, где появился вот такой светодиодный фонтан

И вот такие интересные конструкции.

Кроме того, естественно, нельзя обойти вниманием праздничное украшение улицы Ленина, часть которой сделали пешеходной и украсили наподобие Никольской улицы в Москве. Получилось весьма неплохо

Имеется там и местная Arc de Triomphe

Ну и, понятное дело, в Новосибирске немало отдельных ламповых и очень уютных праздничных локаций и новогодних атрибутов, радующих глаз и заряжающих позитивом. Например, вот такой милашный мишка

Или вот такое

Или такое

Или такое

Хватает у нас также ёлок и иллюминированных деревьев

А вот такая симпатичная ёлка установлена возле Арбитражного суда Новосибирской области. То, что нужно, чтобы праздничное настроение ощущалось даже на работе.

В целом хочется отметить, что Новосибирск достойно подготовился к Новому году, и встретить его должен во всеоружии. Будем надеяться, что наступающий 2025 год окажется гораздо лучше, чем целый ряд предыдущих.

Дмитрий Овчинников, публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что метро Новосибирска в Новый год будет работать до 2 часов ночи.