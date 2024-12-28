Поздравление полномочного представителя Президента РФ в СФО с Новым годом

Дорогие сибиряки! От души поздравляю вас с наступающим Новым годом! В этот добрый праздник мы стремимся провести время с близкими людьми – подвести итоги, обдумать совместные планы на будущее, окружить друг друга заботой и теплом.

Уходящий год был богат событиями. Вместе, сообща, мы справились со многими трудностями, в очередной раз доказали – сила в единстве. Поддержав Президента России Владимира Путина, подтвердили курс на устойчивое развитие страны, укрепили фундамент достойного будущего для детей и внуков.

Перед нами стоят масштабные задачи – продолжать реконструировать и строить объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, открывать и обновлять производства, развивать передовые технологии. Впереди много работы по созданию комфортной среды для жизни, как в крупных мегаполисах, так и в небольших населённых пунктах. Одна из ключевых целей на ближайшие годы – обеспечить гражданам нашей страны равные возможности для реализации талантов и способностей.

Лучшей средой для воспитания гармоничной, инициативной личности, людей, способных воплощать в жизнь смелые идеи, безусловно, является семья. Убеждён, что поддержка родителей и детей, многодетных семей, сохранение традиционных нравственных ценностей, особое внимание которым уделялось в Год семьи, останутся безусловными приоритетами государственной политики России и послужат залогом ее будущего благополучия и процветания.

Право на самостоятельное, суверенное развитие российского государства сейчас на передовой в ходе специальной военной операции отстаивают наши самые мужественные ребята. Каждый из них для нас – настоящий герой. Мы ждём их домой, верим в них так же, как наши родные верили в своих защитников во время Великой Отечественной войны. Память о подвигах воинов всех поколений живёт в наших сердцах. В наступающем году мы отметим важнейший праздник – 80-летие Победы. Уверен, что этот символ сплоченности и крепости духа придаст нам силы для новых свершений на благо нашей горячо любимой Родины.

Дорогие друзья! Пусть наступающий год принесёт вам радость, умножит ваши достижения и успехи, а всё плохое останется в прошлом. Желаю всем нам крепкого здоровья, счастья и новых ярких побед! С праздником!