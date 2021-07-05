Один заболевший ковидом новосибирец заражает 6-7 человек

— За неделю в Новосибирской области зарегистрированы 1205 случаев заболевания коронавирусом. Это прирост на 118 случаев или на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Темпы прироста несколько снизились, но продолжают оставаться высокими: шестую неделю мы наблюдаем увеличение количества заболевших, — констатировал на оперативном совещании руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. — Предыдущая неделя была пиковой, будем продолжать наблюдения.

На первом месте по заболеваемости — новосибирцы в возрасте 50-64 лет, на втором 65+, на третьем — 30-49 лет. С учетом того, что среди заболевших много граждан трудоспособного возраста, по словам Щербатова, все мероприятия профилактического и ограничительного характера в регионе нужно продолжать и проводить в полном объеме.

При этом в области резко выросло количество исследований на коронавирус — за неделю в лабораториях сделаны 73 тысячи тестов. Это в 3 раза больше, чем в сутки регистрировалось в мае.

— Это позволяет своевременно выявлять заболевших и бессимптомников, более широко проводить профилактические работы. По нашим оценкам, коэффициент распространения заболевания сегодня в регионе следующий: один заболевший заражает 6-7 человек.

По данным областного Минздрава, за последние сутки в регионе зарегистрированы 173 новых случая заболевания коронавирусом. 283 человека госпитализированы с подозрением на ковид. В медучреждениях региона развернуты 5247 койкомест.

Всего проведены 1,8 млн тестов на коронавирус. Первым компонентом в области привиты 466 тысячи человек, вторым — 334 тысячи.