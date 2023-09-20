Возможность сдавать жилье в аренду посуточно будет вписана в Жилищный кодекс

На сегодняшний день статус посуточной аренды является неясным из-за принятого в 2019 году запрета на размещение хостелов и мини-гостиниц в многоквартирных домах.

В Жилищном кодексе предлагается прописать возможность сдачи квартиры на основании договора найма, в том числе и краткосрочного, пишет газета «Известия».

Основным условием для сдачи квартиры посуточно станет «соблюдение прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества».

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, в настоящее время подобный рынок существует, но налоги с него не платятся.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук считает, что сдача квартиры в аренду является неотъемлемым правом собственника, а законопроект призван исключить неопределенность в жилищном праве, возникшую после запрета хостелов.

Ранее редакция сообщала, что россияне в возрасте до 35 лет будут платить за аренду жилья половину стоимости.