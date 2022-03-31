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Предложения о господдержке, инициированные самим бизнесом, проходят со скрипом

  • 31/03/2022, 13:30
Автор:
новости Новосибирска
Представители новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» рассказали о том, какие меры поддержки уже предлагали, сколько из них приняты и по каким отсутствует конкретный результат.

А вас предупреждали

— Мы всегда работали над созданием форм поддержки для развития малого бизнеса. Делали мы это на постоянной основе и до известных драматических событий. Санкции, которые ввели страны Запада против российской экономики, лишь повысили интенсивность и качество нашей работы, и мы предложили ряд экстренных мер поддержки М

СП, — констатировал на встрече с журналистами глава реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов. — Проблемы в развитии малого бизнеса были всегда, и мы ч

асто предупреждали власти о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты для создания условий развития малого предпринимательства как фундамента в развитии экономики региона. В противном случае она не будет демонстрировать устойчивость. Сейчас все, о чем мы предупреждали власти, правительство, к сожалению, становится реальностью. Очень сожалеем, что это случилось в таких драматических условиях. Однако сейчас появилась надежда, что эта работа будет системной, что появятся региональные формы поддержки. Президентом принято решение о делегировании дополнительных полномочий руководителям регионов, и, как следствие, федеральное руководство будет спрашивать с губернаторов за ситуацию в экономике территории по полной.

Он пояснил, что на сегодняшний день реготделение, основываясь на рекомендациях предпринимательского сообщества области, уже сформировало около 50 предложений по господдержке бизнеса, которые представлены органам власти. Часть уже нашла отражение в нормативно-правовых актах.

— На наш взгляд, сегодня самая главная проблема в том, что власти делают ставку на меры поддержки, которые якобы прошли апробацию во время пандемии. Но сейчас этого недостаточно. Сегодня совершенно иная ситуация, так как сейчас в принципе нет отраслей, которые не пострадали. Поэтому крайне необходимые меры поддержки для всего бизнеса — это борьба с административными барьерами, снижение фискальной нагрузки и адресная финансовая помощь, — перечисляет Салов.

Руководитель комитета по промышленности НОО «ОПОРЫ РОССИИ», коммерческий директор ИП Чавкин А.С. (Производит продукцию под брендом «Сибирская губерния». — Ред.) Евгения Чавкина подтверждает, что органы власти не видят или не хотят видеть реальную картину в экономике. В частности, ситуацию с занятостью. По ее словам, по итогам мониторинга крупных предприятий тема с безработицей в области более-менее стабильная, но если сделать срез по малому бизнесу — все меняется.

— Мы провели мониторинг среди предприятий МСП о перспективах сокращений персонала. В нем приняли участие 459 предпринимателей. В основном представители торговли, производства, строительства, бытовых услуг, — поясняет она. — На 22 марта 13% из них уже сократили сотрудников, 25% планируют, то есть каждый четвертый предприниматель может лишится работы (около 1,6 тысячи человек). Для сравнения: трудоустроили сотрудников всего 12% опрошенных (83 человека).

У многих компаний-импортеров, а также производителей, которые работали с комплектующими из Европы и США, деятельность пока полностью парализована. Они поставили работу на паузу, отправили людей в административные отпуски, ищут варианты остаться на рынке, и ситуация по ним будет понятна через месяц-два.

Финансовая поддержка

К сожалению, как отмечает Игорь Салов, реготделение сегодня не может назвать предпринимателей, которые смогли воспользоваться анонсированными льготными кредитами, кредитными каникулами и т. д.

— Пока мы видим, что только на год кредиты по господдержке гарантированы по ставке 15% годовых. Что будет дальше — никому неизвестно, банки говорят, что ничего не могут сделать, и предприниматели боятся идти в эту историю, — поясняет основатель мужского клуба «ОПОРА», сопредседатель «ОПОРЫ РОССИИ», создатель новосибирской сети мужских парикмахерских «Папа Дома», мужского ателье «Фатерсон» Янис Кайшев.

Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина считает, что многие меры поддержки только выглядят красиво, а на самом деле их правоприменение оторвано от реальности.

— Например, банкам субсидируется льготный кредит в 13,5-15%, но никто им не дал указаний выдавать эти займы без проверок и финансового анализа предприятия. О каком анализе сейчас может идти речь? Кредит должен носить заявительный характер, и это необходимо прописать в федеральные нормативно-правовые акты, — уверена Пинигина. — Банк пользуется этими деньгами как государственными, они должны транслироваться бизнесу без дополнительных условий.

Сопредседатель реготделения «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель комитета по молодежному предпринимательству Евгений Мироненко считает, что очень актуальным вопросом для предпринимателей сегодня являются госзакупки.

— Органы власти не понимают, что здесь требуется срочно выстраивать диалог со всеми участниками. Есть контракты, заключенные осенью 2021 года, и на сегодняшний день стоимость материалов по ним выросла более, чем в два раза. Для многих компания сегодня просто нет смысла исполнять такие контракты, — поясняет он. — При этом заказчик не понимает, на каком основании он должен пересматривать цены, даже несмотря на то, что на федеральном уровне соответствующие НПАвроде бы приняты. В Новосибирской области до сих пор не применяются правила по 50% авансированию госконтрактов, хотя в других регионах они успешно работают. Решение на федеральном уровне принято, а в регионе такой практики нет.

Эксперт не исключает, что в перспективе это может привести к тому, что многие добросовестные участники рынка могут попасть в «черные списки», по независящим от них обстоятельствам.

Налоги и проверки

Очень странным Игорь Салов называет отказ от обсуждения вопроса о необходимости снижения налоговой нагрузки на бизнес. По его словам, представители власти считают, что излишнего налогового бремени нет.

— Снижение налоговой нагрузки — один из способов простимулировать предпринимателей не сокращать персонал. На встречах с предпринимателями эта мера поддержки заявлена как основная. Сейчас ряду отраслей — IT, туризм — обнулили федеральный налог НДС, что актуально для крупного бизнеса, — напоминает исполнительный директор НОО «ОПОРЫ РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Но наши предложения о поддержке малого бизнеса, которые мы пробиваем с 2008 года, так и не слышат. Я говорю о необходимости снижения ставки УСН.

Игорь Салов добавляет, что, по правилам экономической науки, снижение налога на 10% ведет к увеличению его собираемости в два раза. В Новосибирской области, к сожалению, используется не экономический, а бухгалтерский подход к оценке этого предложения «ОПОРЫ РОССИИ».

— У нас огромное количество бизнеса находится в «серой зоне». Мы предлагаем: снизьте налог, и люди выведут бизнес на свет, в регионе появится больше денег, а меня спрашивают: «Где гарантии?», — говорит Салов.

Между тем Евгений Мироненко отмечает, что в соседних регионах власти уже давно снизили ставки по УСН для бизнеса, и это привлекает на территории предпринимателей, в том числе из Новосибирска. Они перерегистрируют бизнес и платят налоги на более льготных условиях, повышая налоговую базу других субъектов федерации.

Наталья Пинигина называет очень спорной темой ситуацию с надзорными каникулами. Она подтверждает, что на плановые проверки мораторий действительно введен, но внеплановые по-прежнему проводятся, а на проверки прокуратуры вообще нет никакого моратория. При этом прокуратура очень часто приводит с собой представителей других контролирующих и надзорных органов. То есть по факту надзорные каникулы не работают. Пинигина уверена, что в нынешней ситуации необходимо оставить только проверки бизнеса, которые связаны с угрозой жизни и здоровью граждан.

Руководитель комитета по международной кооперации и экспорту реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Корпачева обращает внимание, что у предпринимателей возникает очень много вопросов, связанных с платежами по сделкам ВЭД. Эта тема тоже детально не проработана, и все решается в ручном режиме. По ее оценке, сейчас много вопросов возникнет по параллельному импорту.

— Если бы просто назвали его контрафактом, то всем все было бы понятно, а так пока вопросов больше, чем ответов, — говорит она.

Перекосы регулирования

Очень много вопросов у предпринимателей сегодня вызывает маркировка продукции.

— Зачем рассказывать о том, что у нас кругом одни спекулянты — и поэтому растут цены? Спекулянты безусловно есть, но большая часть товаров, которые сегодня входят в потребительскую корзину первой необходимости, маркированы. Маркировка приводит к удорожанию единицы товара на 3-5 рублей. Кому мы сегодня платим за маркировку? Коммерческой структуре! Для чего?  Чтобы потребитель и ритейл могли сканировать код и понять, что продукт из надежных источников. Но введение части маркировок после 1 марта приостановили, ритейлеры их могут не проверять, потребителю не до проверок, да и смартфоны скоро могут перестать поддерживать функцию сканирования «честного знака». Кому он нужен? — рассуждает Наталья Пинигина. — На федеральном уровне идет разговор о разрешении параллельного импорта, который вообще будет без маркировки. Зачем в такой ситуации мы местных производителей заставляем платить лишние 3-5 рублей за «честный знак» на товарах повседневного спроса?

Игорь Салов считает, что нельзя включать государственное регулирование цен. Он подчеркивает, что это запретил президент на федеральном уровне.

— Мы говорим в правительстве, что покупательная способность снизилась  Нам отвечают: «Нет, это не так, посмотрите на пустые полки». Так полки пустые потому, что вы зарегулировали цены, предприниматели начинают придерживать товар на складах, в результате возникает дефицит, а в это время люди на последние деньги закупают товары! — констатирует он.

Наталья Пинигина добавляет, что тем, кто переживает за пустые полки, нужно более серьезно работать с ритейлом.

— Сейчас ритейл говорит местным производителям, что не разрешает им повышать наценки, несмотря на то, что расходы у производителей выросли. На ту же пластиковую тару — в три раза. При этом сам ритейл свою наценку в 100% по-прежнему держит. То есть он сдерживает цены за счет производителей. Не хотите — уходите, а на ваше место мы поставим более дорогую продукцию из центральной России, — говорит она. — Если бы власти действительно хотели регулировать цены, то они собрали бы производителей, оптом арендовали торговые площади, которые сейчас довольно активно высвобождаются, и предложили местным компаниям продавать их продукцию по цене ниже рыночной. Покупатель пойдет в эти торговые точки, а когда ритейл потеряет клиентопоток, он сам пойдет навстречу производителю, сам будет снижать свою наценку, чтобы привлечь его на полки.

Руководитель комиссии по пассажирским перевозкам реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева добавляет: меры поддержки транспортной отрасли совершенно не коснулись сегмента пассажирских перевозок, между тем тарифы на проезд, который определяет власть, уже давно не соответствуют реальным затратам.

Игорь Салов напомнил еще одну историю, с которой реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» бьется в Новосибирске уже несколько лет, — снос нестационарных торговых объектов.

— У меня складывается такое впечатление, что мэрия сегодня в принципе не понимает, что происходит, и это не позволяет муниципалитету принимать правильные решения, наносит ему репутационный ущерб. Именно поэтому мы в итоге решили больше не тратить время зря и действуем через региональные нормативно-правовые акты, через региональную власть, — говорит Салов. — Вроде документ о моратории на демонтаж НТО в городе вот-вот будет подписан, но мы пока не понимаем, есть ли в нем подводные камни. Посмотрим.

В целом, по словам главы реготделения, в ситуации, когда городская власть плохо слышит бизнес, оптимизм внушает начало работы оперативного штаба по экономике региона, возглавляемого губернатором области. Именно там сегодня анализируется ситуация и экстренно принимаются необходимые решения. Игорь Салов напомнил, что с уровня федерального центра звучат рекомендации об увеличении доли малого и среднего бизнеса до 60% в ВРП регионов. В Новосибирской области на сегодня доля МСБ составляет 37%. Между тем одним из критериев оценки деятельности органов власти сегодня является занятость населения и количество МСБ.

Фото базовое pixabay — mohamed_hassan, экспертов с сайта реготделения «ОПОРЫ РОССИИ»

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика налоги господдержка власть бизнес


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