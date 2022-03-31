У председателя новосибирского Заксобрания теперь пять заместителей

— Изменившаяся социально-экономическая ситуация требует оперативного принятия взвешенных и конструктивных решений, направленных на обеспечение стабильности в регионе в современных условиях. Президентом России озвучено, что в новых условиях потребуется реализация глубоких изменений в экономике. В такой ситуации законодателям необходимо усилить работу по разработке новых эффективных механизмов поддержки граждан и повышения доходов бюджета, мы должны выйти на уровень, предполагающий выработку взаимоувязанных решений в различных сферах деятельности и отраслях экономики. Это потребует координации работы всех комитетов для систематизации решений, проведения их анализа и выработки итоговых предложений, — сообщил на мартовской сессии регионального парламента зампредседателя комитета по госполитике Игорь Умербаев.

Он предложил ввести в структуру регионального парламента должность пятого заместителя председателя Заксобрания, который будет реализовывать работу по вопросам экономики.

Спикер парламента Андрей Шимкив уточнил, что он доволен работой четырех нынешних заместителей, но только два из них сегодня работают на штатной основе: Андрей Панферов и Владимир Карпов.

— При этом только с Госдумой и Советом Федерации у нас сегодня по несколько ВКС в неделю. Текущий момент предполагает очень много вопросов экономики, поэтому я прошу поддержать увеличение количества заместителей. Дополнительных расходов из бюджета это не потребует, — подчеркнул Шимкив.

Почему дополнительного финансирование не потребуется, стало ясно, когда председатель комитета по бюджету Федор Николаев назвал кандидата на новую должность — своего заместителя Ирину Диденко.

— Она имеет большой опыт работы в качестве зампредседателя комитета по бюджету, возглавляет рабочую группу Заксобрания по выработке решений по минимизации ущерба экономике и сохранению доходной базы, зарекомендовала себя как настоящий профессионал, глубоко изучает тему и доводит начатое до финала, — заявил Николаев.

Он также отметил, что в случае избрания на пост зампредседателя Ирина Диденко продолжит работу в комитете в качестве заместителя председателя на штатной основе.

Кандидатуру, предложенную Федором Николаевым, поддержали Андрей Панферов и Владимир Карпов.

— Те задачи, которые будет решать заместитель, требуют большого профессионализма. Я поддерживаю кандидатуру Ирины Валерьевны. В ее лице получим заместителя, который будет постоянно мониторить и анализировать вопросы экономики и тесно работать с правительством области и профильными министерствами, — добавил он.

Владимир Карпов сообщил, что кандидатуру Диденко консолидировано решили поддержать все депутаты фракции КПРФ.

В итоге за появление должности пятого заместителя председателя и назначение на эту должность Ирины Диденко проголосовали 56 депутатов из 64 присутствовавших на сессии.