Предприниматель осужден за контрабанду более 6 тонн нефрита

Предприниматель из Иркутской области осужден в Алтайском крае за попытку контрабанды 6 тонн нефрита почти на 47 млн рублей, сообщает Следственное управление СКР по региону. 50-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере).

— Предприниматель изготовил фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения о нефрите, сделках с ним и ложно свидетельствующие о месте происхождения и источнике приобретения, а также о законности его добычи. Данные подложные документы позволили ему получить разрешение на вывоз за пределы Российской Федерации ценного сырья массой не менее 6 183 килограммов и рыночной стоимостью более 46 миллионов 800 тысяч рублей. Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось, так как в рамках оперативно-розыскных мероприятий в марте 2021 года на автомобильном пункте пропуска Российско-Казахстанской границы в Третьяковском районе он был задержан, а товар изъят, — говорится в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Алтайскому краю и Сибирской оперативной таможни.

В ходе следствия житель Иркутска признал вину в содеянном. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

В прошлом году сообщалось, что алтайские таможенники задержали партию нефрита стоимостью 400 млн руб., которую незаконно пытались переправить за границу. Грузовик с контрабандой был остановлен на автомобильном пункте пропуска «Михайловка».

Ранее редакция рассказывала, что на таможне в Новосибирске были задержаны 12 посылок с драгоценностями.