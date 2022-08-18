Рекламодателям

Предприниматель осужден за контрабанду более 6 тонн нефрита

  • 18/08/2022, 13:47
Контрабанда нефрита
Он пытался нелегально вывезти груз в Казахстан.

Предприниматель из Иркутской области осужден в Алтайском крае за попытку контрабанды 6 тонн нефрита почти на 47 млн рублей, сообщает Следственное управление СКР по региону. 50-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере).

— Предприниматель изготовил фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения о нефрите, сделках с ним и ложно свидетельствующие о месте происхождения и источнике приобретения, а также о законности его добычи. Данные подложные документы позволили ему получить разрешение на вывоз за пределы Российской Федерации ценного сырья массой не менее 6 183 килограммов и рыночной стоимостью более 46 миллионов 800 тысяч рублей. Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось, так как в рамках оперативно-розыскных мероприятий в марте 2021 года на автомобильном пункте пропуска Российско-Казахстанской границы в Третьяковском районе он был задержан, а товар изъят, — говорится в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Алтайскому краю и Сибирской оперативной таможни.

В ходе следствия житель Иркутска признал вину в содеянном. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

В прошлом году сообщалось, что алтайские таможенники задержали партию нефрита стоимостью 400 млн руб., которую незаконно пытались переправить за границу. Грузовик с контрабандой был остановлен на автомобильном пункте пропуска «Михайловка».

 

Ранее редакция рассказывала, что на таможне в Новосибирске были задержаны 12 посылок с драгоценностями. 

Фото с сайта Следственного управления СКР по Алтайскому краю

603

Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Иркутск Алтай

Теги : таможня Контрабанда нефрита


Комментировать

пока нет комментариев
переработка мусора

Потенциальные резиденты изучают экотехнопарк

Компании, занимающиеся переработкой мусора, называют как плюсы его создания, так и риски, которые их сдерживают для принятия решений.
Читать статью >>
уровень преступности

В Новосибирске зафиксирован рост уровня преступности со стороны иностранцев

Прибывшие из-за рубежа граждане нарушают закон чаще, чем в прошлом году.
Читать статью >>
структура правительства в Хакассии

Утверждена новая структура правительства в Хакасии

Руководитель республики анонсировал их в конце июля.
Читать статью >>
особо охраняемые природные территории

Караканский бор тоже получил статус особо охраняемой природной территории

Первая особо охраняемая природная территория в регионе уже потребовала корректировки областного законодательства.
Читать статью >>

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

Потенциальные резиденты изучают экотехнопарк

18/08/2022, 16:30

МВД России пресекло бизнес на мошенничестве с материнским капиталом в Новосибирске

18/08/2022, 15:41

В Новосибирске зафиксирован рост уровня преступности со стороны иностранцев

18/08/2022, 15:20

В Иркутске средний чек по ипотечному кредиту снизился на 7%

18/08/2022, 13:51
Популярное

В России сеть кофеен Starbucks переименовали в Stars Coffee

18/08/2022, 14:42

Эксперты назвали востребованные у молодежи профессии «на удаленке»

18/08/2022, 13:56

18 августа мощность магнитной бури составит 7 баллов из 9 возможных

18/08/2022, 10:24

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Таунхаусы Klubnika с участком в Новосибирской области продают за 14 266 рублей в месяц

18/08/2022, 14:35

«Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН

18/08/2022, 11:09

Банк Уралсиб в Новосибирске заключил договоры с ведущими вузами города

18/08/2022, 10:00
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска