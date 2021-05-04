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Почему в Новосибирске с каждым годом обостряется проблема с качеством и уборкой дорог?

  • 04/05/2021, 10:42
Автор: Евгения Серёгина
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Есть ли варианты решения сложившейся ситуации?

Редакция Infopro54 предложила экспертам, депутатам и общественникам высказать свое мнение о «дорожной проблеме» Новосибирска.

Частник уберет лучше, чем подразделения мэрии

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков:

— В этом году критики мэрии по поводу заснеженных (мягко говоря) улиц — крайне много. Но, на мой взгляд, надо понимать, что ситуация с уборкой снега не улучшается много лет. Увы. Полагаю, имеет смысл думать о привлечении к работе частных компаний по уборке снега и уборке улиц вообще, потому что подразделения мэрии с этим явно не справляются. Ситуация длится не первый год, лучше не становится. Мы знаем, что в ряде городов России уборкой занимаются не ДЭУ мэрии, а частные подрядчики. Такой опыт не так давно был и в Новосибирске — почему та компания, что убирала в Пашино, больше уборкой снега не занимается?

Что касается ремонта дорог, думаю, дело тут, прежде всего, в бюджете. Все желающие могут полистать отчетные презентации мэрии, где показано финансирование. Проблема недостатка финансирования усугубилась из-за фактического кризиса во время пандемии. Локтя можно ругать, но сколько денег, столько и песен… Однако опять же основная причина здесь — неадекватная работа мэрии Новосибирска. Я стараюсь не комментировать публично неразумные или ошибочные, с моей точки зрения, действия мэрии. Кроме, разумеется, тех случаев, когда молчать уже невозможно. Но, конечно, в мэрии и ее подразделениях надо наводить порядок. Каждый сознательный новосибирец это понимает.

Что нужно для решения этой проблемы? В первую очередь, как я уже сказал, переход на подряд частных компаний по уборке снега и вообще по уборке территорий города. Вместо имеющихся ДЭУ. Новосибирская область не содержит свои уборочные подразделения. Давайте все же начнем реформировать мэрию Новосибирска хотя бы с этого…

Есть ощущение, что при Городецком и при Знаткове (и в начале мэрской карьеры Локтя) ситуация была лучше. Сегодня мэрия явно не справляется с содержанием города вообще и уборкой снега в частности. Избиратели Локтя, вы довольны работой мэрии?

То, чем посыпают улицы, неподвластно ни воде, ни городской технике

Денис Шиховцев, общественник:

Все специалисты дорожной отрасли знают, что дороги с твердым покрытием, с твердой одеждой подлежат полному удалению снега. Когда снег тает, вода у нас остается на дорожной одежде. В какую сумму можно оценить ущерб от ненормативного содержания дорог, связанного с переходами точки «ноль»?

Есть технологический момент, который касается всех новосибирцев в плане здоровья. Слышал, что Новосибирск отказался от пескосоляной смеси. Я входил в комиссию, которая занималась пескосоляной смесью. Но я затем вышел из состава этой комиссии. Во-первых, от пескосоляной смеси никто не отказался. Это манипуляция терминами. Сейчас закупается отсев и на пескобазе ДЭУ-1 мешается с солью. Всю эту «кашу», которую замешали с солью, новосибирцы видят на улицах города.

Во-вторых, мэрия, не разобравшись, видимо, в технической части, уже который год говорит, что мы используем гранитную крошку. Но это не гранитная крошка, а альбитофир. Его прочность по дробимости минимум 1400. Прочность по дробимости у дорожной одежды в городе 1200, как правило, это либо диабаз, либо наш замечательный искитимский известняк. Согласно исследованиям, из-за использования щебня износ асфальта увеличивается на 12%. Это способствует росту запыленности. Вдыхание пыли представляет опасность для людей.

Мы четырехмиллиметровым щебнем посыпаем асфальт на городских улицах. Этот материал фрикционный (противогололедный). Это не пескосоляная смесь. Он не должен работать с солью. Весь мир, вся страна работает на песке. А этот камень не смывает вода. Его не может убрать та техника, которая есть у города, он тяжелый. Он как раз и додрабливает пыль на улицах Новосибирска.

Оставить одно-два ДЭУ в качестве аварийных

Гендиректор АО «Агентство развития жилого строительства Новосибирской области», депутат Заксобрания области Вячеслав Илюхин:

Я сторонник того, чтобы большинство работ, которые ведут муниципальные учреждения, было отдано на аутсорсинг. Будучи депутатом горсовета Новосибирска, я предметно изучал этот вопрос. Мне кажется, что большинство ДЭУ, практически все, нужно расформировать. Оставить одно, может быть, два (поскольку город у нас разделен на две части), которые будут выполнять функции аварийных во время больших снегопадов выезжать на те участки, где не справляются частные подрядчики, чистить дорогу, когда мэр и губернатор куда-то едут (не секрет, что в этот момент, по сути, хоть весь город завали).

Я в свое время просчитывал, что нанимать технику для проведения этих работ дешевле, чем содержать свою. То, что у нас нет некоей специализированной техники, это да. Ее, возможно, нужно купить. Но нужно посмотреть, что купить. Мы проводили эксперимент в Пашино, который наполовину удался. ФЗ-44 позволяет ставить подрядчиков в зависимое положение, расторгать с ними договор в случае его неисполнения. Когда такой договор был и мы три месяца (октябрь, ноябрь, декабрь) убирали в Пашино, люди говорили, что такого не было никогда. Но когда в новом договоре жесткой ответственности не было прописано, подрядчик начал халявить. Но факт, что эти работы выполняли по цене в 2,5 раза ниже, чем обходилось содержание муниципального ДЭУ. Я сделал все просто: разделил сумму на квадратные метры и сказал: «Дайте мне 18 млн». Мне ответили: «Нет, можем дать вам 3 млн, мы же ДЭУ не разгоним, надо будет платить, всем, кто там сидит». То есть пусть не работают, но все равно будем платить.  В итоге сошлись на 6 млн. Подрядчик выиграл за 5 млн. Убирал до Нового года хорошо.

Я бы вернулся к этому эксперименту. Понимаю, что где-то могу ошибаться. Можно оставить участки с хорошей техникой, которые будут убираться именно за счет ДЭУ. А по другим привлечь подрядчиков, отточить нормальные договоры. Покупка техники для города не приведет ни к чему. Это будут просто выброшенные деньги.

Что касается ремонта дорог, то контроль должен проводиться на начальном этапе. Должны выезжать комиссии, смотреть, фиксировать. То, что делается сейчас, делается как попало. Особое внимание нужно уделять ямочному ремонту. Подрядчики говорят: «Ладно, на капитальном ремонте не сильно заработаем, на ямочном доберем». Вот они и высыпают асфальт не лучшего качества в эти ямы. Это никто не контролирует. Многие из нас были за границей: там ямочный ремонт стоит годами.

Городу не деньги нужны, а дорожная стратегия и тактика

Александр Барсуков, директор ООО «Новосибирскагропромдорстрой», депутат Заксобрания Новосибирской области:

— В Новосибирске нет ни политики дорожной, ни стратегии, ни тактики. Я напомню, что несколько лет назад объемы финансирования на эти цели сократились более чем в два раза. Естественно, ушел управленческий аппарат, оставшуюся часть которого лихорадит до настоящего времени. Я всегда удивляюсь — где стратегия ремонта дорог по городу? Почему узкие места на Северный объезд мы пятый год делаем? Почему не расшиваем другие улицы? Для меня было просто открытием, когда власть заявила, что в Новосибирске недоремонт — 40%. А в области недоремонт — 80%: более 2000 км грунтовых дорог, а в более чем в 100 селах вообще нет дорог.

Городу 1,6 млрд выделены из всех источников, включая федеральные, на дорожные структуры и 2,5 млрд субсидий из областного бюджета. Итого — 6 млрд. И я еще не считаю средства на четвертый мост. И когда из мэрии снова звучат просьбы о деньгах на технику, то это не может не настораживать. Выделим деньги, но это не решит проблему. Для этого надо менять и политику, и стратегию в этом отношении.

Запчастей и людей нет, но помыть надо

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова:

Город убирается отвратительно. Иду по Большевичке: машина-поливалка поливает тротуар водой. Просто поливает. И вся пыль, а ее там потрясающее количество, превращается в грязь. И никаких щеток, ничего, просто вода.

Разговорилась с водителем:
— Почему, — спрашиваю, — щеток нет?
— А должны быть, — отвечает, — да сломанные в гараже стоят, запчастей нет. И людей нет. Зарплата зимой чуть больше 30, летом меньше.
— А как вы понимаете, что тут чисто и можно ехать дальше?
— Ну, надо до 17 часов всю Большевистскую помыть, несколько раз прохожу и еду дальше, чтобы успеть.

Очень эффективно, не правда ли?

И тут я читаю, что депутаты Заксобрания разнесли (что уж говорить, справедливо) состояние городского хозяйства, но отказались выделять на него денег. Давайте, говорят, мы посмотрим, как вы май проведете. Я уж молчу про возврат налогов в муниципалитет, которые они отобрали. Это очень контрпродуктивно.

Когда и управление городом плохое, а еще и денег нет случается победа Новосибирска в рейтинге самых грязных городов от одного известного блогера. И если с первой причиной нам, к сожалению, жить еще до 2024 года, то со второй можно побороться уже сейчас, дорогие депутаты Заксобрания.

Очень странно писать про такую очевидную проблему, конечно, но, что поделать, это самое больное. И чем больше мы про это говорим, тем больше шанс, что с этим будет что-то сделано.

Фото базовое со страницы Михаила Мезенцева в Facebook

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка пыль Дороги в Новосибирске дороги благоустройство


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