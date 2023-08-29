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Подрядчик инфекционной больницы под Новосибирском заплатит неустойку Минздраву

  • 29/08/2023, 11:44
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Подрядчик инфекционной больницы под Новосибирском заплатит неустойку Минздраву
Сроки сдачи объекта в процессе строительства сдвинулись на полгода.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области ООО «Проекты Развития 2» (входит) в инвестиционно-строительную группу «К1» заплатит неустойку Минздраву Новосибирской области в размере 990 тыс рублей. Это в 48 раз меньше, чем изначально заявленная сумма иска — 48 млн рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований суд истцу отказал.

Напомним, иск Минздрав подал в суд в конце декабря 2022 года. Речь шла о выплате неустойки за задержку сроков строительства объекта «Инфекционной больницы на территории Новосибирской области». Договор о возведении объекта ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и ООО «Проекты развития 2» заключили в сентябре 2021 года. Новая инфекционная больница рассчитана на 504 койки и будет соответствовать всем современным стандартам. В составе комплекса планируется шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также пять лабораторий, оперблок, а также хозяйственный и пищевой блок, собственная котельная. Медицинское учреждение оснастят современным высокотехнологичным оборудованием. Объект будет оборудован вертолётной площадкой для санитарной авиации. В ценах 2021 года стоимость объекта оценивалась в 4,5 млрд рублей.  Изначально ввод объекта в эксплуатацию планировался на конец 2022 года.

В сентябре 2022 года проект инфекционной больницы обсуждался на сессии регионального парламента. Министр экономического развития Лев Решетников сообщал, что проект подорожал до 13,5 млрд. В основном за счет того, что инфекционный госпиталь теперь строится как инфекционная больница, с увеличением площадей (с 35 тысяч до 40,5 тысячи кв. м) и функционала. Расходы сопоставимы с затратами на объекты в других регионах, поэтому больших вопросов у депутатов на сессии проект не вызвал. Сроки завершения строительства сместились на 9 месяцев — до третьего квартала 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в инфекционную больницу начали завозить оборудование. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Проекты Развития 2 К1 инфекционная больница


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