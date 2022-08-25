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Лунный календарь цветовода на сентябрь 2022

  • 25/08/2022, 12:41
Автор:
Лунный календарь
Поливы, орошение теплой водой, подкормки, гигиена листьев позволят сохранить превосходное состояние растений не только в летние месяцы, но и в прохладное время года. Только сверьтесь с календарем.

По сообщению сайта magasha.ru, от того, как вы будете ухаживать за комнатными растениями в первый месяц осени, зависит их развитие в будущем сезоне. Какие именно действия и когда будут наиболее продуктивными, подскажет Лунный календарь.

Фазы Луны в сентябре 2022

◐ — 1-9, 27-30.

○ — 10 (13ч. 00м.).

◑ — 11-25.

  • — 26 (00ч. 55м.)

Уход за комнатными цветами в сентябре 2022 года по Лунному календарю   

Лунный календарь

Полив растений в сентябре

1, 2 сентября. Растущая Луна в Скорпионе.

Отличные дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений, но особенно клубнелуковичных цветов. Хороший период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями. Воздержитесь от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.   

3, 4 сентября. Растущая Луна в Стрельце. Стрелец — малопродуктивный знак Зодиака.

Хорошие дни для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями. Неудачное время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать).

5, 6 сентября. Растущая Луна в Козероге. Козерог — знак Зодиака средней плодородности.

Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями. Старайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать. 

7, 8 сентября. Растущая Луна в Водолее. Водолей — неплодородный знак Зодиака.

В эти два дня можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей. Стоит избегать посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

9 сентября. Растущая Луна в Рыбах. Рыбы — плодородный знак Зодиака.

Удачное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно. Не рекомендуется — обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

10 сентября. Полнолуние Луна в Рыбах

Не рекомендуется работать с растениями в полнолуние.

11, 12, 13 сентября. Убывающая Луна в Овне. Овен — неплодородный знак Зодиака. Можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках. Не рекомендуется — посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезка и прищипка побегов.

14, 15 сентября. Убывающая Луна в Тельце. Телец — плодородный знак Зодиака. Удачное время для посадки (но не пересадки) клубнелуковичных и многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги. Не рекомендуется —  пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать).

16, 17 сентября. Убывающая Луна в Близнецах. Близнецы — малопродуктивный знак Зодиака.

Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива. Неблагоприятные дни для пересадки домашних растений

18, 19, 20 сентября. Убывающая Луна в Раке. Рак — плодородный знак Зодиака.

Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках. Не рекомендуется — посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами.

21, 22 сентября. Убывающая Луна во Льве. Лев — неплодородный знак Зодиака.

лунный календарь

Пересадка растений в сентябре

Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей. Неблагоприятные дни для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

23, 24 сентября. Убывающая Луна в Деве. Дева — знак Зодиака средней плодородности.

Хорошее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка многолетних, клубнелуковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках. Отложите замачивание и проращивание семян.

25, 26, 27 сентября. Период новолуния Луна в Весах

Не рекомендуетя работать с домашними растениями в эти три дня. 

28, 29 сентября. Растущая Луна в Скорпионе. Скорпион — плодородный знак Зодиака.

Отличные дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений, но особенно клубнелуковичных цветов. Хороший период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями. Воздержитесь от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.

30 сентября. Растущая Луна в Стрельце. Стрелец — малопродуктивный знак Зодиака.

Хорошие дни для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями. Неудачное время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать).

Фото: pixabay.com, pexels.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь комнатные растения


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