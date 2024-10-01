«А эти чего здесь делают?»: житель Новосибирска заметил на патриотическом баннере американских солдат

Житель Новосибирска заметил на патриотическом баннере солдат США. Он уверен, что на плакате изображен американский танк и солдаты времен Второй мировой войны. Возмущенный мужчина снял «недоразумение» на телефон и опубликовал в социальных сетях.

— Плакатик хороший «Сила в правде». Но есть нюанс. Я один здесь вижу американских солдат? С оружием второй мировой войны, с танком. Сверху наш. А эти чего здесь делают?, — выражает негодование сибиряк.

По словам автора видеоролика, плакат растянут возле дома №40 на улице Станиславского.

Видео с баннером вызвало бурю обсуждений среди новосибирцев.

— На переднем плане боец держит US ARG 30 M1918, чуть позади Johnson M1941 LMG, чуть впереди US R 30 M1 Garand.

— Бездари кто это сделал… Жертвы ЕГЭ.

— Танк Шерман, у пехотинца винтовка м1918 вроде, + форма. Так что да.

— Там и солдаты не отечественные ни разу.

— Может смысл плаката — наши сверху, а враг снизу?

— Мы в то время союзниками были, ошибка хоть и есть, но не фатальная, в отличие от солдат Вермахта на подобных плакатах.

— Все верно, американские солдаты с танком Шерман и автоматическим карабином времен 2-й мировой войны.

— Ну, ничего удивительного. Люди, работающие в полиграфии, далеки от армии. Причём не только у нас. Сказали сделать плакат с солдатами — сделали. Причём заказчику выслали и тот одобрил.

— Сейчас не вторая мировая и плакат не об этом. И они уже на другой стороне. Получается, что на их стороне правда?!

— Рекламщик историю в школе не изучал.