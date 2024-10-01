«Папу плов» с мигрантами ликвидировали в Хилокском микрорайоне Новосибирска

В Хилокском жилмассиве Новосибирска продолжают наводить порядок. Под снос попали 12 самостроев, принадлежащих мигрантам. В одном из таких объектов-нелегалов было организовано скандально известное кафе «Папа плов», которое силовики неоднократно закрывали.

Земельный участок, на котором возводились сооружения, принадлежит муниципалитету и был сдан в аренду иностранцам одним из предпринимателей незаконно. Те, в свою очередь, самовольно построили на этой земле торговые павильоны и нестационарные объекты.

Как заявляют городские власти, от нелегальных построек освободили более двух тысяч квадратных метров территории.

— В 1-м Хилокском переулке, 6 демонтируют 12 самовольных нестационарных торговых объектов. Уже демонтировали 9 самовольных строений, вывезено 2 нестационарных объекта, — отчитались в мэрии Новосибирска.

Напомним, на «Папу плов» (ИП Мирзоев), принадлежащий родственнику одного из террористов, которые устроили массовую казнь в подмосковном «Крокусе», неоднократно жаловались местные жители.

— Когда на основном массиве произошла тотальная зачистка базаров и жрален, все их обитатели сменили дислокацию к «Папа Плов». Шум, грязь, антисанитария, дикие крики, сборища мигрантов. В «Пятерочку», находящуюся по соседству, страшно было идти. Сегодня мы впервые увидели, что у единственного сетевого магазина, тихо и чисто, — заявляли новосибирцы.

После многочисленных обращений горожан во всевозможные инстанции в конце августа 2024 года кафе закрыли. Но через непродолжительное время заведение вновь принимало гостей.

Летом этого же года после проверок правоохранителей, налоговой и Роспотребнадзором на Хилке также было закрыто скандально известное кафе «Кишлак». Поводом для мероприятий стала растиражированная в СМИ история конфликта между сибирячками и мигрантом. Но уже через несколько дней заведение распахнуло свои двери и вновь начало работать.

Получив сообщения о возобновлении незаконной деятельности в Хилокский вновь пожаловали сотрудники прокуратуры. Они закрыли «Кишлак», а его хозяина оштрафовали за липовых поваров-мигрантов.

По информации надзорного ведомства, предприниматель привлек двух соотечественников из Средней Азии к работе на кухне своего заведения. При этом в патентах иностранных специалистов отсутствовала поварская профессия.

В сентябре закрыли еще одно популярное среди мигрантов кафе «Тан-Баран». выяснилось, что построено оно было на земельном участке самовольно безо всяких на то разрешений.

Стоит отметить, что борьба с мигрантами, нарушающими законы РФ, ведется в Хилокском микрорайоне постоянно и не один год. Местные жители заявляют, что они выступают не против конкретных национальностей, а против игнорирования правил санитарии.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска пожаловались на многокилометровые пробки на выезде с Хилокской. По словам водителей, причина скованности движения кроется в местном базаре, считающимся самым крупным плодово-овощным рынком Сибири.