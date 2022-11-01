Перед Хэллоуином новосибирцы стали чаще приобретать эзотерические товары на Ozon

В этом году накануне Хэллоуина новосибирцы стали больше интересоваться эзотерикой, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Спрос на аксессуары для гаданий и магических обрядов в октябре на Ozon вырос в два раза год к году.

Так, карты Таро покупали почти в 3 раза чаще год к году. А спрос на различные аксессуары и атрибуты, необходимые для гадалок, по сравнению с прошлым годом вырос на 84%.

Новосибирцы не только пытаются заглянуть в будущее, но и стремятся обезопасить себя в настоящем. Продажи амулетов, оберегов и талисманов на Ozon в октябре выросли почти вдвое (на 97%) год к году, спрос на руны вырос в два раза. Интерес к магическим аксессуарам и материалам сейчас стал в 3,3 раза выше, чем годом ранее.

В топ самых продаваемых на Ozon эзотерических товаров в октябре 2022 года вошли: скандинавские и славянские руны, самоцветы, амулеты от сглаза, карты Таро Уэйта и Кроули, гадальные карты Аввалон-Ло Скарабео Оракул Ленорман, маятник для биолокации,черные магические восковые свечи с травами ручной работы, предназначенные для магических ритуалов, медитации и гадания.

Ранее редакция сообщала, что компания Ozon планирует расширять логистический хаб в Новосибирске.