Рост предпринимательской активности вывел из стресса рынок кейтеринга

Тренды рынка кейтеринга

На сегодняшний день кейтеринг входит в список наиболее востребованных услуг в России. Объем рынка в 2023 году вырос на 26% относительно 2022 года и достиг 634 млрд. рублей. Об этом эксперты сообщили на круглом столе «Отраслевые тренды и клиентские запросы в событийной индустрии», который проходил в Новосибирске в рамках форума Сибирского гостеприимства «Дикоросы».

По словам руководителя аналитической группы «РБК Исследования рынков» Инги Микаелян, 2020–2022 гг. были стрессовыми для кейтеринга. Отрасль, не успев восстановиться от последствий пандемии COVID-19, столкнулась с новыми вызовами.

— В 2022 году произошел массовый исход иностранных компаний из России. Поскольку именно иностранные компании были крупными заказчиками кейтеринговых компаний, это существенно сказалось на клиентском портфеле операторов. Помимо этого, компании столкнулись с снижением заказов на свои услуги, сократились тимбилдинги, тренинги, промо-акции. Ко всему прочему, начались перебои в поставках, удлинение их сроков, а также рост цен на импортные товары, — отметила эксперт на III Форуме «КЕЙТЕРИНГ + ИВЕНТ СИБИРИ–2024» в новосибирском Экспоцентре.

По ее словам, по итогам 2022 году оборот рынка кейтеринга лишь на 4% превысил показатели 2019 года, тогда как ресторанная индустрия закончила год с ростом в 29% относительно допандемийного года.

Начиная с весны 2023 года компании работали в режиме высокой загруженности. К концу года объем рынка кейтеринга вырос на 26% относительно 2022 года и достиг 634 млрд. рублей. Драйверами рынка стали рост предпринимательской активности и развитие импортозамещающих производств.

Событийный кейтеринг показал еще более динамичное развитие: сегмент прибавил 53% относительно 2022 года.

— Мы для себя это объясняем уходом западных брендов, что привело к активизации российского бизнеса. По нашим данным, в 2022–2023 годах около 750 иностранных компаний приостановили работу в России. В тех сегментах, в которых происходил массовый уход международных компаний и наблюдался более динамичный рост, — говорит Инга Микаелян.

Существенный рост был и в Event-индустрии. Оборот компаний от организации конференций и выставок в 2023 году вырос на 55% относительно 2022 года и на 39% опередил показатели доковидного 2019 года. Объем данного сегмента по итогам года достиг 148,8 млрд рублей (без НДС).

Перспективы рынка

По словам Инги Микаелян, конкуренция на рынке кейтеринга обостряется. Рынок является интересным для сервисов агрегаторов. Ресторанные операторы также активно развивают кейтеринговое направление.

Однако, эксперт уверена, что емкость рынка кейтеринга как минимум вдвое превышает текущие объемы. При этом, количество предприятий, которые могут пользоваться услугами кейтеринговых компаний также внушительны.

Несмотря на перспективность рынка, наличие потенциала по дальнейшему масштабированию, она отметила чувствительность сегмента к любым негативным аспектам.

По данным 2ГИС, на рынке кейтеринга в Новосибирской области сегодня работает 153 компании.

Ранее редакция сообщала, что событийная индустрия может стать драйвером развития Новосибирска и региона.