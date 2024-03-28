Марина Москаленко: Индустрию детских товаров и услуг в Новосибирске не воспринимают как серьезный бизнес

Руководитель комитета индустрии детских товаров реготделения «ОПОРА РОССИИ», владелец проектов Wonder Wood, «Квестляндия» Марина Москаленко рассказала Infopro54 о проблемах, которые актуальны для этого сегмента рынка, о том, для чего нужно ужесточать контроль за качеством товаров и услуг и почему предприниматели недовольны маркетологами.

— Марина Сергеевна, комитет по развитию индустрии детских товаров и услуг в реготделении «ОПОРЫ РОССИИ» создан недавно, но вы уже неоднократно проводили встречи с участниками рынка. Можете рассказать, какие ключевые проблемы сегодня волнуют представителей вашей отрасли?

— В первую очередь хочу отметить, что в индустрии детских товаров в Новосибирской области работают очень много игроков. По грубым данным, если брать статистику 2ГИС, то в рубрике «Услуги для детей» зарегистрированы около 5 тысяч компаний, в рубрике «Детские товары» — около 3 тысяч. При этом, как отмечают участники отрасли, индустрию детских товаров и услуг в регионе сейчас не воспринимают всерьез, в отличие от производителей взрослых товаров и услуг, у предпринимателей, работающих на этом рынке, нет доступа к мерам господдержки.

Если говорить о проблемах, то ключевая — дефицит кадров. То есть здесь мы не отличаемся от других отраслей.

— Каких специалистов не хватает и почему?

— Дефицит наблюдается по всем специальностям. К примеру, в развлекательный бизнес редко идут люди, уже получившие образование. Как правило, трудоустраиваются студенты, которые воспринимают занятость как подработку. И это очень неудобно, потому что возникают сложности с оформлением сотрудников, с их дисциплиной. Квалифицированный персонал рассматривает работу с более высокой зарплатой, но зачастую в сфере детских услуг не самая высокооплачиваемая работа, у предпринимателей появляется дисбаланс: сотрудники нужны, но высокой зарплаты нет, а если поднимать зарплату, то кто-то должен ее компенсировать. То есть приходится повышать цены на услуги и товары. Кроме того, в качестве подработки многие студенты сейчас выбирают доставку, где работодатели предлагают более высокие заработки.

Представители детских обучающих лагерей также жаловались на большую текучку кадров. Для грамотной работы с детьми необходимо, чтобы один преподаватель/вожатый вел группу всю смену, а получается, что педагоги постоянно меняются. Как правило, на эту работу устраиваются студенты педагогических вузов, но у них не хватает терпения и компетенций, и не все хотят учиться этому на практике.

Многие участники рынка говорили о проблемах с поиском грамотных маркетологов. Сейчас даже студенты, обучающиеся по этой специальности, считают себя крутыми блогерами и специалистами в СММ, маркетинге. Они берут за работу большие деньги, а по факту получается пшик — они не могут грамотно выполнить порученную им работу и уходят по-английски.

— Такое большое количество игроков рынка подразумевает высокую конкуренцию, в том числе борьбу за качество. Для вас эта тема актуальна?

— Это еще одна головная боль рынка. Высокую конкуренцию осложняет ситуация с теневым рынком. Очень много предпринимателей предлагают свои услуги по репетиторству, дополнительному образованию на дому или дистанционно, и далеко не всегда эти услуги качественные, что приводит к формированию негатива со стороны потребителей к рынку в целом. К примеру, у меня самой развлекательный центр с квестами, и я точно знаю, что в городе до сих пор есть бюджетные квесты в подвалах, которые открывали без соблюдения пожарной безопасности. Если дети сходили в такой квест, испугались, то они в принципе потом отказываются от этого вида развлечений. На мой взгляд, нужно жестко отслеживать соответствие качества товаров и услуг заявленным критериям, особенно в случае, когда речь идет о детях. По тем же квестам с 12 марта ввели ГОСТ, но его соблюдение в Новосибирске до сих пор никто не отслеживает. Никому нет дела, что размещение в подвалах таких детских учреждений недопустимо — контроля нет.

Кроме того, теневые предприниматели демпингуют по ценам, что бьет по добросовестным игрокам, которые обязаны платить зарплату, аренду, налоги и т.д.

С точки зрения добросовестной конкуренции представители образовательных центров подняли еще одну проблему — крайне сложный вход на рынок дополнительного образования. Предприниматели рассказали, что постоянно приносят предложения в отдел образования мэрии, но их не рассматривают. Обратного ответа инициаторы не получают. Обращения в школы также редко приводят к положительному результату.

— С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Практика показывает, что рынок города в образовательном сегменте поделен между несколькими крупными игроками, у которых есть определенные договоренности со школами, детскими садами, и другие участники на него под разными предлогами не допускаются. Об этом говорили предприниматели, предлагающие услуги школ программирования, выездного планетария, психологические услуги.

— Вы говорили о том, что у вашей отрасли нет доступа к мерам поддержки. Эта тема актуальна? Вы пытались ее решить на уровне муниципалитета, региона?

— О необходимости господдержки говорят многие предприниматели. В первую очередь занятые в промышленной сфере. К примеру, у нас есть производитель уникальной детской бытовой химии. Ранее предпринимательница работала в иностранной компании, а сейчас развивает собственный бизнес. Сейчас у нее в линейке три позиции, причем она действительно озаботилась тем, чтобы продукция выпускалась с соблюдением всех необходимых сертификатов, то есть человек болеет за свое дело. Такая продукция для Новосибирска сегодня действительно уникальна, так как аналоги через параллельный импорт завозят из-за границы, и они очень дороги. Но с тремя позициями на полки крупных сетей она зайти не может, так как ритейлерам нужна линейка продукции. А чтобы расширять линейку, нужно покупать дорогостоящее оборудование. Для этого необходимо либо искать инвесторов, либо обращаться за грантами или за господдержкой. Предпринимательница работает по всем направлениям, но пока безрезультатно.

Что касается господдержки, то на местном уровне власти обещали проработать данный вопрос, но пока мы обратной связи не получили.

— Готовы ли участники рынка объединяться для решения озвученных вами проблем?

— Судя по той активности, которую мы видим, — да. На каждую встречу приезжают до 50 человек, в том числе из районов области. Люди задают конкретные, продуманные вопросы, предлагают варианты решения актуальных для них проблем, готовы учиться, чтобы восполнять пробелы в своем образовании. Все говорят, что индустрия детских товаров и услуг в регионе очень много лет была заброшена, но сейчас все осознали, что есть возможность вытащить ее из болота.

Осенью этого года мы планируем провести в Новосибирске первый в Сибири форум индустрии детских товаров и услуг. Думаю, что там будут в концентрированном виде представлены все боли предпринимателей и предложения по их решению. Мы над этим работаем. Для популяризации индустрии мы проводим городские мероприятия, праздники, фестивали, где предприниматели оказывают услуги горожанам бесплатно, взамен могут себя прорекламировать себя и повысить свою узнаваемость. В этом нас поддерживает отдел потребительского рынка мэрии города.

Марина Москаленко, индивидуальный предприниматель, работает в индустрии детских товаров и услуг 15 лет, руководитель комитета по развитию индустрии детских товаров и услуг НОО «ОПОРА РОССИИ».