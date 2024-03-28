Рекламодателям

Марина Москаленко: Индустрию детских товаров и услуг в Новосибирске не воспринимают как серьезный бизнес

  • 28/03/2024, 10:15
Автор:
Руководитель комитета индустрии детских товаров реготделения «ОПОРА РОССИИ», владелец проектов Wonder Wood, «Квестляндия»
Между тем в отрасли работают уже несколько тысяч компаний и предпринимателей.

Руководитель комитета индустрии детских товаров реготделения «ОПОРА РОССИИ», владелец проектов Wonder Wood, «Квестляндия» Марина Москаленко рассказала Infopro54 о проблемах, которые актуальны для этого сегмента рынка, о том, для чего нужно ужесточать контроль за качеством товаров и услуг и почему предприниматели недовольны маркетологами.

— Марина Сергеевна, комитет по развитию индустрии детских товаров и услуг в реготделении «ОПОРЫ РОССИИ» создан недавно, но вы уже неоднократно проводили встречи с участниками рынка. Можете рассказать, какие ключевые проблемы сегодня волнуют представителей вашей отрасли?

— В первую очередь хочу отметить, что в индустрии детских товаров в Новосибирской области работают очень много игроков. По грубым данным, если брать статистику 2ГИС, то в рубрике «Услуги для детей» зарегистрированы около 5 тысяч компаний, в рубрике «Детские товары» — около 3 тысяч. При этом, как отмечают участники отрасли, индустрию детских товаров и услуг в регионе сейчас не воспринимают всерьез, в отличие от производителей взрослых товаров и услуг, у предпринимателей, работающих на этом рынке, нет доступа к мерам господдержки.

Если говорить о проблемах, то ключевая — дефицит кадров. То есть здесь мы не отличаемся от других отраслей.

— Каких специалистов не хватает и почему?

— Дефицит наблюдается по всем специальностям. К примеру, в развлекательный бизнес редко идут люди, уже получившие образование. Как правило, трудоустраиваются студенты, которые воспринимают занятость как подработку. И это очень неудобно, потому что возникают сложности с оформлением сотрудников, с их дисциплиной. Квалифицированный персонал рассматривает работу с более высокой зарплатой, но зачастую в сфере детских услуг не самая высокооплачиваемая работа, у предпринимателей появляется дисбаланс: сотрудники нужны, но высокой зарплаты нет, а если поднимать зарплату, то кто-то должен ее компенсировать. То есть приходится повышать цены на услуги и товары. Кроме того, в качестве подработки многие студенты сейчас выбирают доставку, где работодатели предлагают более высокие заработки.

Представители детских обучающих лагерей также жаловались на большую текучку кадров. Для грамотной работы с детьми необходимо, чтобы один преподаватель/вожатый вел группу всю смену, а получается, что педагоги постоянно меняются. Как правило, на эту работу устраиваются студенты педагогических вузов, но у них не хватает терпения и компетенций, и не все хотят учиться этому на практике.

Многие участники рынка говорили о проблемах с поиском грамотных маркетологов. Сейчас даже студенты, обучающиеся по этой специальности, считают себя крутыми блогерами и специалистами в СММ, маркетинге. Они берут за работу большие деньги, а по факту получается пшик — они не могут грамотно выполнить порученную им работу и уходят по-английски.

— Такое большое количество игроков рынка подразумевает высокую конкуренцию, в том числе борьбу за качество. Для вас эта тема актуальна?

— Это еще одна головная боль рынка. Высокую конкуренцию осложняет ситуация с теневым рынком. Очень много предпринимателей предлагают свои услуги по репетиторству, дополнительному образованию на дому или дистанционно, и далеко не всегда эти услуги качественные, что приводит к формированию негатива со стороны потребителей к рынку в целом. К примеру, у меня самой развлекательный центр с квестами, и я точно знаю, что в городе до сих пор есть бюджетные квесты в подвалах, которые открывали без соблюдения пожарной безопасности. Если дети сходили в такой квест, испугались, то они в принципе потом отказываются от этого вида развлечений. На мой взгляд, нужно жестко отслеживать соответствие качества товаров и услуг заявленным критериям, особенно в случае, когда речь идет о детях. По тем же квестам с 12 марта ввели ГОСТ, но его соблюдение в Новосибирске до сих пор никто не отслеживает. Никому нет дела, что размещение в подвалах таких детских учреждений недопустимо — контроля нет.

Кроме того, теневые предприниматели демпингуют по ценам, что бьет по добросовестным игрокам, которые обязаны платить зарплату, аренду, налоги и т.д.

С точки зрения добросовестной конкуренции представители образовательных центров подняли еще одну проблему — крайне сложный вход на рынок дополнительного образования. Предприниматели рассказали, что постоянно приносят предложения в отдел образования мэрии, но их не рассматривают. Обратного ответа инициаторы не получают. Обращения в школы также редко приводят к положительному результату.

— С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Практика показывает, что рынок города в образовательном сегменте поделен между несколькими крупными игроками, у которых есть определенные договоренности со школами, детскими садами, и другие участники на него под разными предлогами не допускаются. Об этом говорили предприниматели, предлагающие услуги школ программирования, выездного планетария, психологические услуги.

— Вы говорили о том, что у вашей отрасли нет доступа к мерам поддержки. Эта тема актуальна? Вы пытались ее решить на уровне муниципалитета, региона?

— О необходимости господдержки говорят многие предприниматели. В первую очередь занятые в промышленной сфере. К примеру, у нас есть производитель уникальной детской бытовой химии. Ранее предпринимательница работала в иностранной компании, а сейчас развивает собственный бизнес. Сейчас у нее в линейке три позиции, причем она действительно озаботилась тем, чтобы продукция выпускалась с соблюдением всех необходимых сертификатов, то есть человек болеет за свое дело. Такая продукция для Новосибирска сегодня действительно уникальна, так как аналоги через параллельный импорт завозят из-за границы, и они очень дороги. Но с тремя позициями на полки крупных сетей она зайти не может, так как ритейлерам нужна линейка продукции. А чтобы расширять линейку, нужно покупать дорогостоящее оборудование. Для этого необходимо либо искать инвесторов, либо обращаться за грантами или за господдержкой. Предпринимательница работает по всем направлениям, но пока безрезультатно.

Что касается господдержки, то на местном уровне власти обещали проработать данный вопрос, но пока мы обратной связи не получили.

— Готовы ли участники рынка объединяться для решения озвученных вами проблем?

— Судя по той активности, которую мы видим, — да. На каждую встречу приезжают до 50 человек, в том числе из районов области. Люди задают конкретные, продуманные вопросы, предлагают варианты решения актуальных для них проблем, готовы учиться, чтобы восполнять пробелы в своем образовании. Все говорят, что индустрия детских товаров и услуг в регионе очень много лет была заброшена, но сейчас все осознали, что есть возможность вытащить ее из болота.

Осенью этого года мы планируем провести в Новосибирске первый в Сибири форум индустрии детских товаров и услуг. Думаю, что там будут в концентрированном виде представлены все боли предпринимателей и предложения по их решению. Мы над этим работаем. Для популяризации индустрии мы проводим городские мероприятия, праздники, фестивали, где предприниматели оказывают услуги горожанам бесплатно, взамен могут себя прорекламировать себя и повысить свою узнаваемость. В этом нас поддерживает отдел потребительского рынка мэрии города.

Марина Москаленко, индивидуальный предприниматель, работает в индустрии детских товаров и услуг 15 лет, руководитель комитета по развитию индустрии детских товаров и услуг НОО «ОПОРА РОССИИ».

Фото предоставлено Мариной Москаленко

1 716

Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Опора России Индустрия детских товаров и услуг


0
0
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО
28/03/24 10:41
Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55

Надежда Болтенко назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в НСО

Альтернативной кандидатуры на этот пост не было.
Читать далее >>

Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО

Экс-руководитель отряда оценил ущерб, который он наносит противнику на спецоперации.
Читать далее >>

11-летней Софии Ганиевой требуется дорогостоящее лечение

У девочки сосудистая мальформация лица и языка.
Читать далее >>

К реализации программы управления Новосибирском готовы подключиться и бизнес, и эксперты

Предприниматели и эксперты-политики изнутри понимают основные проблемы, актуальные для города, могут оценить последствия различных решений и предложить свои варианты.
Читать далее >>

Совет торговых центров России призывает коллег повысить бдительность

И внимательно относиться к любой информации, поступающей от посетителей.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Сергей Михайлов, руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр»

Сергей Михайлов: Таиланд для новосибирцев стал премиальным направлением

Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На 9,6% выросли цены на услуги в Новосибирской области
28/03/24 17:12
Бизнес Экономика
Роботы-дояры не трудоустраиваются на новосибирских фермах
28/03/24 15:40
Агропром Бизнес Инвестиции Технологии
Оборот продавцов Ozon в Новосибирской области увеличился в 2,6 раза
28/03/24 15:24
Бизнес
В 2024 году 24,5 тысячи первоклассников пойдут в школы Новосибирска
28/03/24 15:14
Образование
Отлов белок браконьерами прокомментировали в Минприроды Новосибирской области
28/03/24 14:52
Общество
Девственность за 60 тысяч долларов продает жительница Новосибирска
28/03/24 14:48
Общество
Птицефабрики Новосибирска наращивают производство мяса птицы
28/03/24 14:44
Агропром Бизнес
Когда закончится отопительный сезон, рассказали в мэрии Новосибирска
28/03/24 13:54
Общество
Трое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме в Сибири
28/03/24 13:42
Общество Происшествия
«Официально он устроен у своих»: мигранта-мясника уволили с рынка после конфликта в Новосибирске
28/03/24 13:37
Общество Происшествия
Таможенники передали бинокли и наборы инструментов на нужды СВО
28/03/24 13:33
Общество
ВТБ обеспечит бесшовную миграцию клиентов из банка «Открытие»
28/03/24 13:29
Финансы
Рынок апартаментов в Новосибирске резко вырос: как на этом заработать
28/03/24 13:04
Недвижимость
Приговор инженеру ЖЭУ за упавшую на ребенка глыбу оставили без изменения в Новосибирске
28/03/24 12:58
Общество Право&Порядок
Два новых детских сада появятся в Заельцовском районе Новосибирска
28/03/24 12:10
Бизнес Город Недвижимость Общество
Надежда Болтенко назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в НСО
28/03/24 11:56
Власть Общество Отставки и назначения
143 человека: МЧС России обновило список погибших в «Крокус Сити Холле»
28/03/24 11:53
Общество Происшествия
Новосибирец, пропавший во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл», погиб
28/03/24 11:50
Общество
Бизнес-омбудсменом Новосибирской области снова стал Николай Мамулат
28/03/24 11:35
Бизнес Власть
Мэрия заключила контракты на ремонт 14 участков дорог в Новосибирске
28/03/24 11:25
Власть Транспорт

Популярное

С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13
На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen
28/03/24 11:18
Спикер Госдумы перечислил законы, вступающие в силу в апреле
27/03/24 14:34
Эксперты назвали эффективное противораковое блюдо
27/03/24 12:09
Единые зарплаты бюджетникам планируют установить российские власти
27/03/24 9:51

Новости компаний

Бизнес может открыть депозит без документов
27/03/24 14:00
Инфляция растёт. Что делать, чтобы накопления не обесценились
27/03/24 10:40
Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» с интернет-банком для бизнеса
27/03/24 9:00
«Россети» завершили подготовку инфраструктуры для подключения угольного предприятия в НСО
25/03/24 17:38
Банк Уралсиб вручил главный приз победителю акции «Миллион за покупки»
25/03/24 11:56
Новосибирские энергетики завершают строительство электросетей для школы по нацпроекту «Образование»
25/03/24 11:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска