Три года на освоение заброшенных участков дадут собственникам дач в Новосибирске

Росреестр подготовил законопроект, определяющий признаки неосвоения садов и огородов и обязывающий собственников начать их использование в течение трех лет. Как сообщили «Ведомости», он одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Изменения предлагается внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. По оценке Павла Склянчука, эксперта «Народный фронт. Аналитики», доля заброшенных участков в РФ составляет порядка 10–15% от их общего числа.

При неосвоении участка собственников предлагают штрафовать:

Для физлиц: 1-1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 20 000 руб.

Для должностных лиц: 1,5-2% от кадастровой стоимости, но не менее 50 000 руб.

Для юрлиц: 3-5% от кадастровой стоимости, но не менее 400 000 руб.

Собеседники издания отмечают, что поправки могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.

В Управлении Росреестра по Новосибирской области редакции сообщили, что законопроект, по которому садоводы и огородники должны будут начать освоение земельных участков в течение трех лет, внесен в Государственную Думу и подтвердили, что на собственников участков за неосвоение будет налагаться штраф.

— По состоянию на 1 января 2024 года в собственности находится 277 818 земельных участков, предназначенных для садоводничества и огородничества. Общая площадь этих участков составляет 21,5 тысяч га, — говорится в ответе, полученном Infopro54 за подписью и.о. руководителя управления Росреестра Натальи Ивчатовой.

В ведомстве отметили, что в полномочия управления не входит учет «заброшенных участков».

— Установить факт неиспользования земельного участка возможно только при условии законодательно закрепленного срока, в течение которого правообладатель обязан приступить к использованию земельного участка, — отметила Наталья Ивчатова. — В настоящее время для земельных участков, предназначенных для ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, законодательством не определен срок, в течение которого правообладатель обязан приступить к использованию такого земельного участка, а также не установлены критерии, позволяющие должностным лицам органа государственного земельного контроля (надзора) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении земельных участков из земель садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, оценить такие земельные участки на предмет их неиспользования.

Судя по комментариям депутатов Госдумы, которые приводят «Ведомости», есть вероятность, что неиспользуемые участки у собственников будут изымать. Впрочем, по факту практика изъятия уже работает. Жители Новосибирской области через суд оспаривают права собственности в отношении «заброшенных» участков. В Росреестре редакции Infopro54 рекомендовали по вопросу оспаривания в суде права собственности в отношении «заброшенных» участков обращаться в администрации районов Новосибирской области, на территории которых находятся земельные участки.

Ранее редакция приводила мнение депутата регионального парламента о том, что заброшенные участки в селах можно передавать очередникам на получение земли.