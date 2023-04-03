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Предпринимателям подняли ставки по кредитам до уровня весны 2022 года

  • 03/04/2023, 16:43
Автор:
кредиты для бизнеса
После окончания годового льготного периода — господдержки.

— В конце марта к нам начали поступать обращения от предпринимателей, которые оказались в сложной ситуации из-за резкого роста стоимости банковских кредитов. Весной 2022 года, после резкого повышения ключевой ставки, государство, чтобы поддержать бизнес, субсидировало банкам часть ставки по кредитам для определенных отраслей. За счет этого удалось снизить стоимость займов до 11-15%. Но такая мера поддержки действовала только год, — рассказала редакции руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина.

Она отметила, что срок многих кредитов составляет 2-5 лет, и в конце марта новосибирские предприниматели неожиданно обнаружили, что после завершения льготного периода ставки по займам для них вернулись на рыночный уровень. Но… по рыночной ставке годовой давности, то есть цена кредита выросла до 25-29%, как в первый месяц начала спецоперации.

— Предприниматели оказались не готовы к такому развитию событий. Они рассчитывали, что банки будут работать с действующей ключевой ставкой (7,5%, годом ранее — 20%. — Ред.). Сейчас бизнес пытается найти выход из сложившейся ситуации, ищет варианты перекредитовки, — говорит Пинигина. — У многих — большие кредиты, которые они брали, чтобы выровнять ситуацию в компании в условиях нарушения логистики либо для решения задач импортозамещения. Все это очень серьезно сказывается на финансовых показателях компаний.

От лица регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» было направлен вопрос на разъяснение ситуации в Корпорацию МСП и Центробанк РФ.

— Надеемся, что получим ответ, чтобы понять, как правильно действовать предпринимателям. Почему банки берут в договорах за основу коммерческую ставку, которая существовала на период пика роста ставки в 2022 году, — говорит Наталья Пинигина. — Желание банков заработать не соответствует текущим реалиям, а также деловым правоотношениям и очень серьезно осложняет жизнь предпринимателям. После очередного сюрприза будет странно отвечать на вопрос представителей институтов поддержки и госструктур: «А почему предприниматели с большим недоверием относятся к кредитованию и финансовым ресурсам, которые им предлагаются в рамках различных госпрограмм?»

О каких банках идет речь, Наталья Пинигина пока говорить отказалась, отметив, что если вопрос не удастся урегулировать через Корпорацию МСП и Центробанк, то предприниматели пойдут в суды — и кредитные организации будут названы. На момент публикации материала ответ от Корпорации МСП и Центробанка общественная организация предпринимателей не получила.

 

Ранее редакция сообщала о росте интереса бизнеса к рынку микрокредитования

Фото pixabay — 4508513

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Рубрики : Власть Бизнес Банки

Регионы: Новосибирск

Теги : кредиты для бизнеса господдержка бизнеса


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