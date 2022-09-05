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Предпринимателю за крупную взятку дали почти 8 лет

  • 05/09/2022, 16:04
Дача взятки
И назначили штраф.

Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня признал виновным Анвара Пириева (Совладелец сети кофеен Traveler’s Coffee — Ред.) в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).  Ему назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки  в размере  3 210 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, дело поступило в суд в январе 2022 года. Как ранее отмечалось в материалах суда, Анвар Пириев, являясь учредителем ООО «Трэвэлерс Кофе Москва», в период с 14.03.2017 по 16.08.2017 дал взятку оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД России по Новосибирску  в виде денег и иного имущества, на общую сумму 1 121 000 рублей в особо крупном размере, за заведомо незаконные действия.

Ранее другое дело Анвара Пириева рассматривал Советский районный суд Новосибирска. Он был обвинен в том, что якобы организовал поджоги кофеен и автомашин бывших бизнес-партнеров в Новосибирске и Красноярске. В сентябре 2021 года суд вынес Пириеву приговор: семь лет колонии.

 

Ранее редакция сообщала, что в Омске задержана замдиректора филиала Почты России. 

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Дача взятки


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