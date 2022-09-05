Предпринимателю за крупную взятку дали почти 8 лет

Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня признал виновным Анвара Пириева (Совладелец сети кофеен Traveler’s Coffee — Ред.) в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Ему назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 3 210 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, дело поступило в суд в январе 2022 года. Как ранее отмечалось в материалах суда, Анвар Пириев, являясь учредителем ООО «Трэвэлерс Кофе Москва», в период с 14.03.2017 по 16.08.2017 дал взятку оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД России по Новосибирску в виде денег и иного имущества, на общую сумму 1 121 000 рублей в особо крупном размере, за заведомо незаконные действия.

Ранее другое дело Анвара Пириева рассматривал Советский районный суд Новосибирска. Он был обвинен в том, что якобы организовал поджоги кофеен и автомашин бывших бизнес-партнеров в Новосибирске и Красноярске. В сентябре 2021 года суд вынес Пириеву приговор: семь лет колонии.

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