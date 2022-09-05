В новосибирском парке построят футбольный манеж

В саду Дзержинского построят футбольный манеж за 120 миллионов рублей. Стадион будет находится на улице Авиационной. Его площадь составит 11219 квадратных метров.

— В манеже предусмотрено футбольное поле с размерами 100 х 50 м. с трибунами (с одной стороны). Возможна работа шести полей для мини-футбола в рамках тренировочных занятий. Также предусмотрен административно-бытовой корпус с раздевалками для футбольных команд, буфет на первом этаже, на втором этаже два спортивных зала с раздевалками, — цитирует КП-Новосибирск пресс-службу мэрии Новосибирска.

Строительство начнется в третьем квартале 2022 года. Сдать манеж планируют к 2025 году.

Напомним, недавно сменилось руководство в футбольном клубе «Новосибирск». Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов поставил задачу новому руководителю Андрею Полищуку выйти в первый дивизион Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1).

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