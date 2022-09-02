В Омске задержана замдиректора филиала Почты России

Заместитель директора Омского филиала АО «Почта России» Волохина Елена Валерьевна подозревается в получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Омской области.

— Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора Омского филиала АО «Почта России» по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) в отношении представителя коммерческой структуры, — говорится в сообщении пресс-службы СКР по Омской области.

Как следует из версии следствия, в июне 2018 года между омским филиалом Почты России и одной из коммерческих структур был заключён договор поставки товара для третьих лиц через структурные подразделения почты. Установлено, что заместитель директора несколько месяцев получала от представителя коммерческой структуры взятку за общее покровительство, своевременное перечисление фирме денег за реализованные товары, содействие в формировании документов по проведению конкурсных процедур.

Подозреваемая с апреля по август 2022 года, находясь на рабочем месте, лично получила взятку на общую сумму более 300 тыс. рублей от представителя фирмы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

По информации пресс-службы управления ФСБ по области, уголовное дело возбуждено по материалам ведомства.

— Решением Куйбышевского районного суда Омска фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — уточняется в сообщении.

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