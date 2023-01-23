Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Депутат горсовета, председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и член постоянной комиссии по городскому хозяйству Андрей Гудовский по просьбе редакции проанализировал ключевые итоги работы горсовета в 2022 году, наиболее резонансные темы, которые сегодня актуальны для всех уровней власти Новосибирска, а также задачи с которыми депутаты будут работать в 2023 году.

Горсовет и мэрия притерлись друг к другу

— Андрей Эдуардович, можете подвести итоги работы в 2022 году? Какие вопросы, из тех, которые рассматривал и принимал горсовета Новосибирска, вы бы назвали наиболее значимыми?

— Сразу хотел бы отметить, что все о чем я буду говорить, это результат не только моей работы, но и всего горсовета в целом, а также мэрии Новосибирска. По всем вопросам у нас идет совместная работа и благодаря этому мы получаем положительные результаты. Да у горожан много вопросов и к представительной, и к исполнительной власти, часто критика довольно справедлива, но мы пытаемся отрабатывать все замечания в силу своих полномочий и возможностей.

Прежде всего, это доработка и принятие генплана развития Новосибирска, а также традиционный, но не менее значимый для муниципалитета документ — городской бюджет. По итогам 2022 года бюджет был исполнен с увеличением доходной и расходной части, по сравнению с цифрами, заложенными в документе, который мы утверждали в конце 2021 года. Это произошло как благодаря росту собственных доходов, так и увеличению субвенций, которые город получал из областного и федерального бюджетов.

Во-вторых, в 2022 году, в рамках исполнения рекомендаций горсовета, мэрия закупила дополнительную технику по уборке улиц, закуплены новые автобусы. Кроме того, муниципалитет принял решение об обновлении троллейбусного парка — новые машины мы ждем в 2023 году.

Очень важным событием 2022 года считаю установку на площади Калинина стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». Для нашего города это очень важно, так как именно период Великой Отечественной войны послужил огромным толчком в развитии Новосибирска. В город было эвакуировано много предприятий из центральной России на которых, в основном, работали женщины и подростки.

Несмотря на ограничения, считаю, что город очень достойно организовал проведение праздничных мероприятий «Новосибирск — новогодняя столица России». Я коренной новосибирец и первый раз увидел, насколько хорошо может быть украшен город, насколько качественно могут быть организованы мероприятия. Надеюсь, что это станет хорошей традицией.

К достижениям 2022 года можно отнести выход на завершение таких знаковых для города объектов, как ЛДС, парк «Арена» и станция метро «Спортивная». Да, сейчас там устраняются последние шероховатости, оформляется документация, но это финальная стадия. Уверен, что эта локация даст серьезный толчок для развития левобережной зоны реки Обь вплоть до Бугринской рощи. Многие годы у Новосибирска не доходили руки до благоустройства этой территории, хотя набережная в любом городе — это одно из самых популярных мест для отдыха и развития бизнеса. Пример — Михайловская набережная, которая после реконструкции стала местом притяжения новосибирцев и гостей города, а это новые рабочие места, налоги в бюджет и т.д.

В 2022 году горсовет, совместно с мэрией, постоянно работал над повышением зарплаты как в бюджетной сфере, так и в муниципалитете. Я понимаю, что люди к этой теме относятся по-разному и чаще всего ругают власть и чиновников, когда появляется информация о том, что им повышают зарплаты. Но, на мой взгляд, для того, чтобы работать добросовестно, чиновник должен получать хорошие деньги. Тем более, что рабочий день у чиновников совершенно не нормирован.

В прошлом году была принята и начала работать программа по благоустройству частного сектора города. Она очень важна, так как затрагивает интересы очень многих жителей.

Начала работать программа по комплексному развитию территорий. Только у меня на округе сейчас по КРТ работают три строительные компании. Эта программа решает сразу две серьезные задачи: расселение людей из ветхого и аварийного жилья в современные дома и облагораживание территории, где появляются современные жилмассивы. Напомню, стройка является одним из локомотивов и драйверов развития экономики региона. Это квадратные метры, налоги, рабочие места и т.д.

— Одной из тем, вокруг которой в 2022 году в горсовете Новосибирска постоянно возникали споры, была помощь мобилизованным и прочим участникам спецоперации…

— В 2022 году мы заложили в бюджете средства на две позиции, касающиеся этой темы: поддержка семей мобилизованных, добровольцев, а также прочих участников спецоперации и средства на закупку обмундирования, спецоборудования. В бюджете 2023 года по этим двум направлениям мы добавили еще 100 млн рублей.

Острый вопрос: выборы мэра

— Судя по обсуждению на сессиях, за исключением темы СВО, накал страстей в горсовете в 2022 году заметно снизился. С чем это связано?

— Разногласия есть всегда и довольно жесткие, так как на многие вопросы мы смотрим по-разному и по-разному понимаем, как можно решать возникшие проблемы. Но публичных конфликтов, действительно стало меньше. Я бы сказал, что вначале между нами и чиновниками мэрии искрило, но сейчас мы научились слышать друг друга и находить компромиссы. Не зависимо от партийной принадлежности. Как я уже говорил ранее, результаты, которых удалось добиться в 2022 году, это и есть итог нашей совместной работы.

А что касается конфликтов, то их, как правило, инициируют остатки, так называемой, «Коалиции-2020». Нередко эти депутаты ведут себя, мягко говоря, не патриотично, но пусть это остается на их совести.

— Не могу не задать вопрос, который на минувшей неделе вновь был вынесен на повестку дня — выборность мэра Новосибирска. Вы сторонник какого варианта?

— Я никогда не скрывал свою позицию и еще раз хочу отметить: я сторонник того, чтобы

мэр Новосибирска избирался через комиссию и горсовет, путем взаимодействия губернатора, Законодательного собрания области и городских депутатов. На 100% уверен, что в субъекте должна быть четко выстроена вертикаль власти и на общенародном голосовании осталась одна выборная должность в исполнительной власти — губернатор, а в представительной и законодательной власти — депутаты горсовета, Заксобрания.

У нас в России много примеров, когда мэр города входит в конфликт с губернатором и это не идет на пользу ни городу, где, как правило, собирается основная масса налогов, ни субъекту федерации. Не зря в свое время у коммунистов была выстроена четкая вертикаль власти. Это хорошо работало.

У нас умный избиратель, но в силу российского менталитета, мы очень часто выбираем сердцем. Вспомните 1996 год, когда выбирали Бориса Ельцина у которого даже был слоган — «Выбирай сердцем». Выбрали…. Не будут лукавить и я тоже голосовал за него. И что мы получили? С ним пришли «приватизаторы»: Гайдар, Чубайс, Кох, которые разбазарили страну. При Борисе Николаевиче возник институт олигархов, которые расставили своих наместников во всех федеральных органах власти и в конце концов мы чуть не потеряли Россию. Я считаю, что если мы проголосуем сердцем за человека, то пусть он отвечает за то, что происходит в области, или в стране. За все.

При этом я хочу подчеркнуть, что тот путь определения кандидатуры мэра, который сейчас обсуждается, это не назначение. Это тоже выборы, но не всеми жителями, а через представительный орган, который выбирают новосибирцы, — горсовет. Кандидаты проходят жесткий отбор, оценку, с точки зрения профессионализма, как хозяйственники и т.д.

— Сейчас, когда мэр избирается всеобщим голосованием, избиратели могут критиковать либо его, ну либо пенять на себя за то, что отдали за него свой голос. В случае с тем вариантом о котором вы говорите, основные шишки будут сыпаться на горсовет…..

— А что сейчас мало критикуют горсовет? Я вас уверяю, и горсовет, и каждый депутат получает много замечаний от жителей, которые выявляют недоработки органов власти в городе. На мой взгляд, каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники. Так что процедуры выборы мэра — общим голосованием или через горсовет — не снимает с депутатов ответственности. Не думаю, что лично для меня что-то изменится. Я и сейчас, когда критикую чиновников, сразу отмечаю, что это не только их, но и моя недоработка, и спрашиваю, что мы можем сделать, чтобы этих проблем и замечаний от жителей больше не было. Извините, но лишний раз получать по шапке за чью-то недоработку мне тоже не хочется. Лучше сделать один раз хорошо и дальше просто держать ситуацию под контролем.

Цифровизация управления и планы на будущее

— Какие ключевые задачи, на ваш взгляд, стоят перед депутатами горсовета Новосибирска в 2023 году?

— Они во многом перекликаются с теми, которые мы решали в 2022 году, так как за одни год добиться урегулирования всех вопросов, копившихся десятилетиями, невозможно.

Это повышение качества жизни в Новосибирске. В том числе за счет обновления общественного транспорта, ремонта и строительства новых трамвайных линий, дорог. Эта тема сейчас очень актуальна, так как город растет в ширь, ежегодно сдается более 1 млн квадратных метров жилья и развитие транспортной инфраструктуры должно идти если не с опережением этого процесса, то хотя бы в ногу с ним. Иначе проблемы с пробками, транспортный коллапс на улицах будет только нарастать.

Развитие системы образования. С детскими садами мы остроту проблемы более- менее сняли, но ее по-прежнему нужно держать на контроле. Сейчас на повестке дня строительство новых школ, так как во многих образовательных учреждениях дети по-прежнему учатся в две смены и школы переполнены. Также нужно повышать качество образования. С одной стороны, это полномочия государственного уровня, но оснащение школ, создание вокруг них современных локаций — это компетенции муниципалитета. На мой взгляд, сейчас этому вопросу нужно уделять особое внимание, так как через 15-20 лет нынешнее поколение будет работать на руководящих должностях и от уровня их образования будет зависеть наша старость и развитие страны в целом.

Нужно продолжать работу по ликвидации ветхого и аварийного жилья, убирать из центральной части города частный сектор. Город у нас молодой и таких локаций много в разных районах, но их нужно сдвигать на периферию, а в перспективе — за черту города.

— А с точки зрения работы вашей комиссии? Сейчас идет цифровизация госуслуг, многие полномочия зашиваются в цифру и это отличная возможность для сокращения штата чиновников, расходов на административный аппарат, экономии средств бюджета….

— Реформирование управления в городе было одной из задач, которые я озвучивал, когда шел на выборы. Этот процесс идет, но с большим скрипом и значимыми достижениями я похвастаться не могу. Мы получаем большое противодействие со стороны отдельных чиновников, но механизм реформирования постепенно раскачивается. Очень рассчитываю на то, что цифровизация позволит его ускорить.

При этом я хочу подчеркнуть, что у нас нет цели взять и сократить всех чиновников, заменить их роботами. Главная задача — добиться создания более эффективной системы управления городом. После перехода в цифру часть полномочий теряют актуальность, но появляются новые задачи и для тех, кто готов работать, готов переучиваться, всегда будет возможность применить свои знания. Если же люди просто хотят сидеть и ничего не делать. Извините, мы никого уговаривать не собираемся.