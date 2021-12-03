Председателю контрольно-счетной палаты Новосибирска добавили срок

Сессия горсовета Новосибирска единогласно продлила на 5 лет срок должностных полномочий председателя городской контрольно-счетной палаты Геннадия Шилохвостова, работающего в своей должности около 20 лет. Его кандидатура была предложена депутатам в качестве единственной. Как показало вскрытие урны для тайного голосования, за Шилохвостова проголосовали все 43 участвующих на тот момент в сессии депутата. После перерыва для голосования протокол по его итогам также единогласно утвердили все участвующие в сессии депутаты — на тот момент 40 человек.

При этом, как отметил Геннадий Шилохвостов, отвечая на поздравления депутатов, контрольно-счетная палата Новосибирска по итогам общего собрания муниципальных контрольных органов признана лучшей в России.

— Нам удалось сформировать действующий орган финансового контроля, — заявляет председатель городской контрольно-счетной палаты. — Мы состоялись, и нас знают не только в городе, но и в России. Нам предстоит еще много дел впереди. Вы, как наши родители, которые сформировали счетную палату, а мы являемся вашим депутатским оком. Вы знаете, что мы работаем, не только выполняя плановые мероприятия, мы работаем вместе с вами. Думаю, что те задачи, которые перед нами стоят, — по плечу. Мы не подведем.

«Положение о Контрольно-счетной палате города Новосибирска» принято городским Советом депутатов 11 сентября 2002 года, 24 января 2003 года на должность председателя КСП городским Советом избран Геннадий Иванович Шилохвостов. Численность палаты изначально была утверждена в количестве 14 человек, но впоследствии выросла до 25 человек. В настоящее время палата работает над решением проблем, связанных с недостаточной эффективностью реализации функций и полномочий муниципальных органов Новосибирска, муниципальных учреждений и предприятий. Эта работа строится на анализе функциональных связей внутри органов исполнительной власти, выполнении текущих задач и функций и определения конечной (социальной) эффективности реализации программных мероприятий. С этой целью палата активно использует при проведении контрольных мероприятий метод аудита эффективности.